NBA／批評威少並非球星 Shaq：他只是角色球員
「威少」Russell Westbrook在洛杉磯湖人的首場正式比賽，表現的很不理想，全場僅拿到8分，正負值則是全場最糟。他也因此受到外界的許多批評，「大鯊魚」Shaquille O'Neal 就直言「他只是一名角色球員」。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-21 09:12:25
Westbrook來到湖人之後，必須轉型為2號位，但是他的投射卻成為阻礙他的最大絆腳石。由於無法命中投籃，他在場上無法拉開空間，也不能進行自己擅長的攻擊籃框動作，自然很難繳出好看的數據。
昨天13投僅4中，得到8分5籃板4助攻，這對Westbrook來說絕對是不及格的成績。而湖人也必須重新去思考如何讓「三巨頭」在場上產生良好的化學效應，並推動球隊前進。
而一向很敢說的前湖人傳奇球星O'Neal，當然也沒放過這個可以嘲諷的機會，他表示Westbrook只是角色球員，並不是湖人陣中的第三名球星。
「我把Russell視為一名角色球員，他是一個不錯的球員，但他只是一名角色球員。LeBron是湖人一哥，AD是二把手，然後才是Russell。」O'Neal如此說道。