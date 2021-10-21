我是廣告 請繼續往下閱讀
醫美診所院長翁書賢說明，從皮膚構造來看，由外至內大致可分為「表皮層」、「真皮層」、「脂肪層」和「SMAS筋膜層」，接下來才是「肌肉」和「骨頭」，其中，SMAS筋膜層是一種結締組織，向上能抓住脂肪層、向下能抓住肌肉，隨年紀增長，人體會不斷流失膠原蛋白，筋膜層也因此逐漸鬆弛、降低拉力，使臉部出現鬆垮下垂問題，而一般保養品的效果僅限於表皮層，因此也有民眾選擇能更深層改善肌膚困擾的醫美療程，如拉皮手術、音波、電波拉提…等。
▲介於脂肪層和肌肉間的「SMAS筋膜層」是讓肌膚緊緻的關鍵。
傳統的拉皮手術，就是直接將筋膜層拉提縫合，雖然效果最好，卻需要較長復原時間，也容易產生疤痕，近年來大受歡迎的非侵入式音波、電波拉提，則是透過儀器探頭傳遞熱能來達到療效，不同部位所需的治療深度不一，在施作時會使用相對應的探頭。
▲雷射療程一開始，醫師會先畫線確認施作範圍。
音波、電波各具優勢 非侵入式治療免留疤
從加熱方式和來看，音波是由內而外，用高能聚焦超音波打在基底層，以音波拉提為例，聚焦深度最長約可達9.0mm、而電波則是由外而內，採整體容積式加熱到真皮層，藉此治療皺紋和細紋，因為兩者都是非侵入式治療，所以術後稍作休息就能正常上妝，對日常生活沒有太大影響。
音波拉提、鳳凰電波成趨勢 術前諮詢打造專屬美麗
醫美診院長翁書賢指出，自數年前音波拉提由國外引進後，就成為不少想改善眼周、下巴周邊鬆弛問題患者們的熱門選項，至於電波方面，則以鳳凰電波最受青睞，不少患者藉此改善細紋及皺紋問題，為使功效更加顯著，也有患者選擇音波+電波的「雙波拉提」療程，而只要是施作以上手術，術後都應加強保濕。
此外，翁書賢醫師也提醒，每個人的需求和身體狀況都不同，適合的醫美療程也不一樣，建議大家在選擇療程前，先和諮詢師或醫師討論，才能量身打造出最適合自己的專屬美麗。
▲ 醫美診院長翁書賢建議民眾在診療前先和諮詢師、醫師充分討論。
資料來源：健康醫療網 音波、電波怎麼選？ 人氣拉提手術全攻略
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊