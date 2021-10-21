男子毒品遭警查獲辯稱安眠藥　還說是醫院開的

高市苓雅分局凱旋路派出所員警於昨（20）日晚間23時許巡邏勤時，發現林姓男子（34歲）邊騎車邊抽菸，警方旋將其攔停。過程中林男神色慌張，被眼尖員警發現一包「疑似藥品」的白色物品，林男隨即向警方表示：「阿！這是醫院開的安眠藥啦！」。經警方進一步查證後，林男才坦承確實是毒品，經警方訊後全案依違反毒品危害防制條例送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-21 10:07:11
警方昨天晚間於苓雅區憲政路發現一名林姓男子邊騎車邊抽菸、音樂又放很大聲，於是在憲政路與凱旋一路路口將其攔停。在員警盤查的過程，發現林男神情緊張，警方就在林男打開包包之際，發現一包「疑似藥品」的物品，警方立即詢問林男這些「十字的白色藥丸」是什麼？林男隨即向警方表示：「阿！這是醫院開的安眠藥啦！」。
員警聽完後，立即請林男拿出醫生開立的處方籤證明，但林男卻無法出示，之後才向警方坦承，林嫌也向警方表示，自己有失眠問題，才需要靠非法藥物來助眠，該白色藥品確實是毒品，而另一包紅色的藥丸則是是「紅豆」（三級毒品一粒眠），遂當場查扣FM2（5粒1.21公克）、一粒眠（3粒0.82公克）等毒品，並將林男帶返所偵辦，全案依違反毒品危害防制條例移請偵辦。