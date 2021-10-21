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男子毒品遭警查獲辯稱安眠藥　還說是醫院開的

▲苓雅分局凱旋路派出所員警於昨天晚間於憲政路攔檢林男並在盤查過程，發現毒品，林男隨即辯稱「阿！這是醫院開的安眠藥啦！」遭警識破送辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲苓雅分局凱旋路派出所員警於昨天晚間於憲政路攔檢林男並在盤查過程，發現毒品，林男隨即辯稱「阿！這是醫院開的安眠藥啦！」遭警識破送辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-21 10:07:11

高市苓雅分局凱旋路派出所員警於昨（20）日晚間23時許巡邏勤時，發現林姓男子（34歲）邊騎車邊抽菸，警方旋將其攔停。過程中林男神色慌張，被眼尖員警發現一包「疑似藥品」的白色物品，林男隨即向警方表示：「阿！這是醫院開的安眠藥啦！」。經警方進一步查證後，林男才坦承確實是毒品，經警方訊後全案依違反毒品危害防制條例送辦。

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▲警方在林男隨身包當場查獲白色小藥丸FM2（5粒1.21公克）。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方在林男隨身包當場查獲白色小藥丸FM2（5粒1.21公克）。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲警方在林男隨身包當場查獲紅色小藥丸FM2（3粒0.82公克）。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方在林男隨身包當場查獲紅色小藥丸FM2（3粒0.82公克）。（圖／記者郭凱杰翻攝）

警方昨天晚間於苓雅區憲政路發現一名林姓男子邊騎車邊抽菸、音樂又放很大聲，於是在憲政路與凱旋一路路口將其攔停。在員警盤查的過程，發現林男神情緊張，警方就在林男打開包包之際，發現一包「疑似藥品」的物品，警方立即詢問林男這些「十字的白色藥丸」是什麼？林男隨即向警方表示：「阿！這是醫院開的安眠藥啦！」。

員警聽完後，立即請林男拿出醫生開立的處方籤證明，但林男卻無法出示，之後才向警方坦承，林嫌也向警方表示，自己有失眠問題，才需要靠非法藥物來助眠，該白色藥品確實是毒品，而另一包紅色的藥丸則是是「紅豆」（三級毒品一粒眠），遂當場查扣FM2（5粒1.21公克）、一粒眠（3粒0.82公克）等毒品，並將林男帶返所偵辦，全案依違反毒品危害防制條例移請偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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