MLB／左投Valdez主投8局丟1分 太空人大勝紅襪取得聽牌
第4戰在對方主場上演絕地大反攻，第9局海灌7分一口氣翻盤戰局，太空人在將系列賽追成2:2平手後，今(22)日繼續在客場對戰波士頓紅襪，靠著27歲左投Framber Valdez投8局只丟1分的好投，終場以9:1擊敗對手，取得聽牌。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-21 09:35:25
此役紅襪派出王牌Chris Sale先發，他這場主投5又1/3局送出7次三振，丟掉4分之中僅有2分是自責分；可是在第6局由隊友失誤引發的亂流，讓他被換下場時，是以0:3落後。
之後紅襪讓Ryan Brasier接手投球任務，他雖然三振掉Carlos Correa，但接下來卻接連被Kyle Tucker、Yuli Gurriel、Jose Siri連敲3支安打，該局狂丟5分，讓太空人取得6:0的領先。
太空人7局上再靠著Michael Brantley的安打添得1分，而紅襪直到下一個半局才靠著Rafael Devers的陽春砲「破蛋」；第9局客隊臨去秋波，Gurriel打出帶有2分打點的安打，讓球隊最終以8分之差大勝。
Valdez這一場完全壓制兇猛的紅襪打線，主投8局只被敲3支安打、丟掉1分，還投出5次三振，成為贏球的最大功臣。