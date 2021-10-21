4星級飯店吃飯遇「奇葩老人團」 李茂生：見識台灣power
《NOWnews今日新聞》昨（19）日報導「最討厭台灣人哪些『壞習慣』？網秒指2行徑：還理直氣壯」，貪小便宜以及鑽漏洞仍理直氣壯的生活習慣，讓許多網友最為反感。而無獨有偶，台大法律系教授李茂生也在臉書發文分享自己在4星級飯店吃早餐時，所遇到的「奇葩老人團」，並笑稱「見識到何謂台灣power」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 10:06:25
李茂生透露，「早上到飯店餐廳用餐，有一對老人將我的用餐卡挪開，坐在我預先想坐的位置，當我表示這是我的位置後，還指著其他座位說，那邊還有很多位置。」
李茂生接著提到，「吃到一半，看到隔壁桌有位大媽，直接將香蕉放到自己的背包內，一放就是好幾根，應該是想吃一整天。最後，我結束早餐想拿杯咖啡回房，按下美式咖啡，但咖啡還沒流下來的時候，旁邊有位老人伸手替我按了卡布。」李茂生認為，「這些應該都是用振興券或國旅券到雲林來旅遊的老人團，沒多少四星級飯店的住宿經驗，這個我能理解，但是也未免太過奇葩」。
心有戚戚焉的網友們紛紛在底下留言回覆說，「敬老尊賢快變成霸凌的名詞了」、「旅遊真的能增廣見聞」、「我曾經到過某飯店，明明是我的位子上面立了牌子『用餐中』，結果我去拿了東西回來後，發現我的位子被另外兩個老人家坐著，他們還跟我表示說：我年輕人可以走遠一點不用坐在離吧台那麼近的地方」、「六十而耳順，七十而從心所欲沒規矩」。（編輯：倪浩軒）