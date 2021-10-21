為城中城及陳柏惟辦祈福會挨批 綠委：已取消勿過度解讀
民進黨高雄立委許智傑昨天發出新聞採訪通知，表示今（21）日要為城中城火災罹難者及陳柏惟舉辦共同祈福會，卻遭到質疑是藉由消費城中城火災來力挺陳伯惟。許智傑昨晚臨時宣布取消記者會。對此，民進黨立委劉世芳表示，活動已經取消，不必過度解讀。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-21 11:02:53
針對昨日民進黨主席、總統蔡英文表態支持陳柏惟，劉世芳表示，昨天中常會蔡總統呼籲大家冷靜，支持陳柏維，不要讓他孤單，這件事也是所有民進黨團成員的意見，也預祝陳柏惟能度過罷免風暴。
至於高雄民代舉行「高雄民代為城中城、及陳柏惟祈福」記者會挨批藉消費火災罹難者，來達挺陳柏惟之實，劉世芳表示，這不必過度解讀，活動已經取消，最主要是為了城中城大火，昨天剛好是頭七，明天是公祭，據她了解總統也會下去，民進黨立院黨團也會有高雄代表參加，最重要是城中城大火善後處理能夠一切平順比較重要，畢竟大火造成那麼多人死傷也是國家大事，我們是站在這樣立場協助善後復原與復健工作。
昨日下午，立委許智傑辦公室發出「高雄民代為城中城及陳柏惟祈福」記者會採訪通知，準備號召無黨籍市議員黃捷等高雄民代前往龍成宮祈福。在外界批評後，許智傑辦公室晚間發出通告說，「抱歉明天記者會臨時有狀況取消」，後續又解釋表示，秉持著一個祈福的心，但因為未縝密考慮社會觀感，及家屬想法造成諸多紛擾，深感抱歉。