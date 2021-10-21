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疫苗施打超便利　知名車隊敬老愛心計程車台東也搭得到！

疫苗施打超便利　知名車隊敬老愛心計程車台東也搭得到！
疫苗施打超便利　知名車隊敬老愛心計程車台東也搭得到！

健康醫療網

2021-10-21 10:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】根據國家發展委員會2018年統計，台灣已進入高齡社會，達到總人口的14%，2025年將邁入超高齡社會，屆時老年人口比將成長到20%，等於全台有五分之一人口是老人，長照議題儼然成為政府施政重點之一。國內計程車業龍頭知名大車隊，由於車輛總數高達2.2萬台，成為各地方政府推動老人福利政策的合作首選，除了提供施打疫苗專車之外，更獲得台東縣政府合作車隊，提供銀髮族及身障朋友愛心計程車服務。

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知名車隊為長者及身障人士提供服務　10月起擴大至台東

國內計程車業者龍頭知名大車隊，由於總車輛數2.2萬台，遍及全台，加上多達28種多元化支付方式，讓車隊成為各地方政府推動老人福利政策的合作首選。知名大車隊獲得台東縣政府指定獨家合作的車隊，10月1日起為銀髮族及身障朋友推出愛心計程車的服務，接送民眾施打流感疫苗、新冠肺炎疫苗。

響應各地老人福利措施　敬老卡折抵車資

知名大車隊持續響應各地的老人福利措施，成為全台最多「敬老愛心卡」配合的車隊。目前提供「敬老愛心卡」折抵計程車車資的範圍全台共有3縣市，包含台北市、桃園市、台中市，單趟車資最高折抵金額分別是50元、72元、85元。

現在更擴及服務範圍至台東縣，只要設籍並居住於該縣市，且年滿65歲以上或領有身心障礙證明的民眾，每月補助1,500點，持「臺東卡（博愛卡、敬老卡）」搭乘車隊計程車，單趟車資最高折抵72元；車資100元以下折抵36元，101元以上可折抵72元；以台東地區起跳價100元為例，如總車資為110元，折抵後僅需支付38元，提供台東地區長者與身障人士新的交通工具選擇。

防疫措施高規格　打造樂齡交通新日常

在防疫期間為使長者及身障人士用車更安心，知名大車隊提供全業界最高規格防疫措施，也提供多元叫車方式，不僅可透過電話預約告知使用「敬老愛心卡」、也可以路邊攔車，選擇有貼「敬老愛心識別車貼】的車輛、或者以APP從付款選項中點選「敬老愛心卡」進行叫車。並提供體貼乘車需求，APP確認叫車可選擇「收納輪椅」、「協助上車」或「不要休旅車」的選項，同時還有防疫及後疫時期廣受好評的「不聊天」、「空氣清淨」選項以及全台隨車配備酒精消毒瓶，提供長者與身障朋友安心的樂齡交通新日常。



資料來源：健康醫療網 疫苗施打超便利　知名車隊敬老愛心計程車台東也搭得到！

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