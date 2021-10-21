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顏寬恒再發文「故鄉依舊空污嚴重」 四叉貓：背刺盧秀燕

▲顏寬恒今年減重有成，整個人瘦一大圈。（圖／顏寬恒臉書，2021.10.21）
▲顏寬恒今年減重有成，整個人瘦一大圈。（圖／顏寬恒臉書，2021.10.21）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-21 10:00:12｜2021-10-21 10:03:35

繼喊出「光復家鄉」後，國民黨中二選區前立委顏寬恒昨晚（20日）再度於臉書發文，感嘆政治人物來來去去，但「故鄉依舊空污嚴重」。網紅四叉貓轉貼台中市長盧秀燕競選時「市長換人、空氣換新」臉書，稱「冤有頭，債有主」，嘲諷顏的迴力鏢打到自己人。網友挖苦他表面想當立委，實際上想當市長，還笑他罵到自己的爸爸顏清標，卻渾然不覺。

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中二選區基進黨立委陳柏惟罷免案進入倒數兩天，顏寬恒19日晚間在臉書發催票文，指「這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運。」並呼籲沙鹿、霧峰、大肚、烏日、龍井的鄉親們出來投票，「找回我們的榮耀，光復我們的故鄉！」、「讓全台灣明白這是我們自豪的故鄉，我們才是這塊土地的主人！」

顏寬恒臉書湧進上萬則留言，有人諷刺「這塊土地的主人發聲了」，也有人嘲笑顏寬恒拍家鄉畫面很不專業，手機螢幕居然是黑的！顏不理諷刺，昨晚貼上兩張照片，一是顏家父子與總統蔡英文、前市長林佳龍在大甲鎮瀾宮前比讚、一是最近和父親顏清標一起參加活動、他瘦下來的照片，再發第二篇催票文。
 

▲顏寬恒臉書全文。（圖／顏寬恒臉書，2021.10.21）
▲顏寬恒臉書全文。（圖／顏寬恒臉書，2021.10.21）
▲顏寬恒臉書貼上與父親顏清標合照，被網友嘲諷「不努力保持身材就是這個下場，是在說爸爸嗎？」（圖／顏寬恒臉書，2021.10.21）
▲顏寬恒臉書貼上與父親顏清標合照，被網友嘲諷「不努力保持身材就是這個下場，是在說爸爸嗎？」（圖／顏寬恒臉書，2021.10.21）
網紅「四叉貓」劉宇旋即留言打臉，直指「冤有頭、債有主」，網友也跟著補刀：「對啊！盧秀燕上任空氣都沒換新」、「不能因為媽媽市長沒出來刪Q就這樣背刺啊」、「空污是盧秀燕說要處理的...你好像罷免錯人了」、「以你的才情，當台中市長才是市民的福氣呀」、「懷疑顏寬恒表面想當立委，實際上想當市長」。

也有網友嘲笑他的照片已經打到父親顏清標，「不努力保持身材就是這個下場，然後附上爸爸的對照圖？」「不要每篇都吐槽自己啦！」
 

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