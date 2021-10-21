NBA／「三球」飆進7三分狂砍31分 率黃蜂逆轉奪賽季首勝
夏洛特黃蜂今(21)日在主場對戰印第安納溜馬，靠著「三球」LaMelo Ball投進7顆三分球、攻下31分，以及P.J. Washington關鍵時刻的超前兩罰，最終以123:122擊退強敵，收下賽季首勝。
記者黃建霖/綜合報導
2021-10-21 10:07:08
這一場比賽稱的上是峰迴路轉，溜馬上半場手感火燙，在當家中鋒Domantas Sabonis兩節22分的帶領下，以75:59遙遙領先；但沒想到第3節他們突然陷入低潮，被黃蜂反打了一波33:13的攻勢，瞬間遭到逆轉。
末節兩隊不斷拉鋸，讀秒時刻黃蜂取得領先1分，但是黃蜂靠著T.Craig的罰球反超比數；黃蜂最後一波攻擊，球星Gordon Hayward上籃未中，但Washington搶下籃板，並且被犯規，他兩罰俱中，讓球隊在驚滔駭浪中帶走勝利。
此役Ball表現出色，23投11中，其中包括7顆三分球，得到31分9籃板7助攻，Hayward也貢獻了27分5籃板3助攻，球隊有6人得分上雙，打得相當團隊。
溜馬方面，Sabonis狂砍33分，但可惜最後一擊未能命中；主控M.Brogdon繳出28分11助攻的表現，C.Duarte攻下27分，但球隊僅有他們3人發揮比較亮眼，在下半場慘遭翻盤，相當可惜。