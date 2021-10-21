張淑晶被抓狂喊「我不會逃」！求延遲入獄遭拒 理由曝光
全台知名的爭議「惡房東」張淑晶，日前依偽造文書罪判決8月徒刑定讞，昨（19）早約定的報到發監時間卻遲遲沒有現身，後遭到檢方發出拘票拘提，並很快在晚間逮到人。張淑晶被送到地檢署時，再提出「1理由」想延遲入獄，但遭到拒絕，確定將送往台北女子看守所。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 10:44:56
據了解，警方拿到拘票後便前往張淑晶的住處找人，最終在中和區員山路與台新街口逮到張淑晶，當場將她上銬押上警車。張淑晶被警方抓到的第一時間還以為員警是媒體，得知是警察後才說「那我就放心了」。
綜合媒體報導，張淑晶被送到地檢署後，提出自己「跟哥哥關係不好，父親身體欠佳需要有人照料」，希望延遲幾週入監，還大喊保證「絕對不會逃」。但遭到拒絕，確定將送往台北女子看守所等待執行。
張淑晶在2014年時，與合夥人黃鐸租下一棟新北市透天厝，對房東謊稱要租來當辦公室，結果卻打通牆壁改建為套房出租。房東知道後憤而提告要求房屋返還，張淑晶與合夥人黃鐸又找來人頭偽造租約謊騙法院點交人員，意圖拖延房屋返還時間。最後被檢方以偽造文書罪起訴，張淑晶與合夥人黃鐸分別遭判刑8個月徒刑與7個月徒刑，上訴到高等法院後仍維持原判，全案定讞。（編輯：倪浩軒）