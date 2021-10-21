反罷免陳柏惟 吳思瑤感同身受：要給孩子正面的教育意義
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，近來其持續進行「100小時民主最後一哩路」計畫，徒步行走選區基層，爭取更多鄉親支持。民進黨立委吳思瑤告訴《NOWnews今日新聞》記者，她認為陳柏惟的認真及對議題的掌握度，是立院新生代裡面的指標人物，自己當初也曾一度遭遇不具正當性的罷免，而罷免的結果會帶給社會不同的教育意義，希望台中鄉親投下反對票，一起肯定努力認真的年輕人。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-21 10:22:30｜2021-10-21 10:23:23
吳思瑤說，此次罷免是國民黨所操作的復仇式罷免，不是奠基在政策的論述，也不是奠基在個人作為國會議員是否適任的討論，完全就是仇恨與選舉恩怨，所以基層都有聲音。
吳思瑤也對此感同身受，她說，國民黨當初也想在士林北投罷免她，但基層的鄉親很聰明，「我當初在地方走，鄉親都跟我說，國民黨選輸就跋歹筊，罷免不具正當性，我們正正當當，這就是國民黨的仇恨式罷免，破壞民主制度」。
吳思瑤認為，陳柏惟就是從台灣土裡長出來的年輕人，跟每一個基層的人民一樣，沒有顯赫的家世，政治工作是靠自己一路打拚而來，大家要給苦幹實幹、一步一腳印的年輕人肯定。吳思瑤也說，「對應罷免方的勢力，這次的選擇代表我們要給孩子甚麼樣的榜樣？是努力勤奮向上，在台灣就會獲得甜美果實，或者是給孩子錯誤理解，你再努力終究沒有用，還是被現有權貴來擊倒」，這次罷免投票很重要的，就是要帶給社會甚麼樣的教育意義。
吳思瑤表示，陳柏惟雖然是國會新鮮人，但其認真跟對於議題的掌握度，是立院新生代裡面的指標人物。自己身為同事，肯定陳柏惟的表現與認真，罷免的本質應該是要對專業性是否適格適任討論，既然如此，她不能認同這樣的罷免的，期盼台中的鄉親要把專業問政的陳柏惟留在國會。