中國本土COVID-19新增13例　自駕遊疫情持續蔓延

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最初疫情出現在陜西、寧夏、甘肅及內蒙古等旅行團所到之處，但隨後快速向外傳播，短短幾日已新增湖南、北京、貴州、河北、湖北等多個省市，所涉及的確診人數超過30人。
本次染疫的「自駕遊」群組，旅程始於10月9日，從上海經西安抵達張掖，之後6天相繼在張掖、酒泉、嘉峪關及內蒙額濟納旗遊覽多個景點，目前甘肅已有40個景區因此關閉。
中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，20日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例。其中境外移入病例8例，分別為上海6例、河南1例、廣東1例。
本土病例則新增13例，甘肅有5例，包括蘭州市4例、張掖市1例；寧夏有4例，包括吳忠市2例、銀川市2例；內蒙古2例皆在錫林郭勒盟；湖北2例，皆在直轄縣級行政區劃。
無症狀感染者新增27例，其中7例為本土確診，包括雲南德宏傣族景頗族自治州3例、河北邢台市2例、湖南長沙市1例、貴州遵義市1例。目前尚在醫學觀察的無症狀感染者有372例。
境外移入現有確診病例421例，現有疑似病例1例。累計確診病例9459例。
截至10月20日24時，中國大陸現有確診病例492例，累計出院病例9萬1494例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬6622例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者121萬8545人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬2383人。
香港特別行政區累計確診1萬2305例，其中出院1萬2003例，死亡213例；澳門特別行政區累計確診77例，其中66例已出院。（編輯：翟思嘉/繆宗翰）1101021