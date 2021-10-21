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挺陳柏惟　何志偉：罷免正當性不足、立院本應有不同聲音

▲罷免最後關頭，陳柏惟持續進行「100小時民主最後一哩路」計畫，徒步行走選區基層，爭取更多鄉親支持。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲罷免最後關頭，陳柏惟持續進行「100小時民主最後一哩路」計畫，徒步行走選區基層，爭取更多鄉親支持。（圖／陳柏惟辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-21 10:49:51

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，近來其持續進行「100小時民主最後一哩路」計畫，徒步行走選區基層，爭取更多鄉親支持。民進黨立委何志偉告訴《NOWnews今日新聞》記者，自己所認識的陳柏惟真的很認真，就是一個正常的年輕人，在國會有甚麼說甚麼，也許有些人不認同他的言論，但立法院本就是要有各種不同聲音。這樣的罷免欠缺正當性，希望鄉親都要去投下反對票。

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▲民進黨立委何志偉認為，罷免台灣基進立委陳柏惟的正當性不足，呼籲讓認真的立委繼續留在國會。（圖／翻攝自何志偉臉書）
▲民進黨立委何志偉認為，罷免台灣基進立委陳柏惟的正當性不足，呼籲鄉親投下反對票。（圖／翻攝自何志偉臉書）
談及陳柏惟罷免案將要投票，何志偉說，自己所認識的他真的認真，而且很努力，這次罷免的確對他來說造成很大的壓力。他認為，陳柏惟就是一個正常的年輕人，在國會質詢的時候，有甚麼就說甚麼，就這樣子，也許你可以不苟同他的說法，但這回到很本質，立法院為甚麼會有言論免責權？就是希望大家有各種不同聲音，所以可以不認同，但這次罷免正當性不足，最後還是要交由選民決定。

何志偉說，這樣的罷免報復性比較強，「我也能夠完全理解，為何國民黨主席朱立倫整個瘋狂轉性，從一杯清水變成一罐硝酸，大概就知道其實國民黨狀況不好，所以罵東罵西連美國都罵進去」，何志偉也說，希望現在的政治不要變成仇恨動員，呼籲所有人都要去投下反對罷免票。

民進黨立委蘇巧慧也透過臉書表示，昨天在立法院中興大樓等電梯，遇到一個趕著來質詢，質詢完以後又要趕著回去台中苦行的人。在這麼多人罵他、抹黑他、不看好他的時刻，他竟然還能這麼有精神的笑著和我們打招呼聊天，就像過去一年半的每一天一樣，自己真的非常佩服他。

蘇巧慧回憶，以前總是問陳柏惟，台北開會、質詢完，回台中選民服務，晚上還要開直播和網友見面，到底哪來的精神體力呀？真是讓人怕到爆。蘇也說，陳柏惟真的是個非常認真稱職的立法委員，希望下個禮拜，依然能和他一起站在立法院中興大樓，痛罵那幾台姍姍來遲的電梯，一起完成很多很多的理想和計劃。

▲民進黨立委蘇巧慧
▲民進黨立委蘇巧慧說，陳柏惟真的是個非常認真稱職的立法委員，希望下個禮拜，依然能和他一起站在立法院中興大樓完成很多的理想和計劃。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
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