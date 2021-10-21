柯文哲遭逼複述「四個堅持」　民眾黨：綠色新威權？

台北市長柯文哲昨（20）日下午進入議會進行預算案的專案報告，並於報告後接受議員質詢。而在民進黨議員簡舒培質詢時指出，柯文哲過去曾稱總統蔡英文國慶演說「四個堅持」是廢話，更直言「蔡說是台灣價值，我們說就是中共同路人」引發熱議，簡要求柯現場複述一遍四個堅持卻遭到拒絕，雙方更為此在議會唇槍舌戰。對此民眾黨今日上午召開記者會，痛批是民進黨「綠色新權威」再現。
記者丁上程／台北報導
2021-10-21 10:57:35
民眾黨秘書長謝立功表示，這種反民主反言論自由的作法，民眾黨表示強烈的譴責。「請問台北市議會規則有規定議員可以強迫市長如何回答嗎？」謝立功說，依照憲法言論自由權，為何可以強迫他人認同特定人士的說法？謝立功強調，民眾黨過去就數度表示，認同總統蔡英文的「四個堅持」，為何還需要在議會複誦才算認同？
民眾黨發言人楊寶楨則表示，昨天在議會中的質詢，很明顯看出是簡舒培數度打斷柯文哲市長，「若不打斷柯市長的發言，簡舒培後續『貼紅色標籤』的劇本就演不下去了。」楊寶楨也反問，民眾黨從昨日到現在數度發出強烈聲明，結果「民進黨到現在全部噤聲是什麼意思？假裝沒看見嗎？是否應該跟過去追逐民主自由的創黨大老道歉？」