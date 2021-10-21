洗到懷疑人生？主婦沖蛤蠣狂掉漆 行家曝：這是良心攤商
大家喜歡吃蛤蠣嗎？蛤蠣是一種既營養又美味的常見食材，不僅價格不貴料理也多元，不過日前就有一名女網友買了蛤蠣之後，回家沖洗卻「越洗越掉漆」，讓她忍不住在臉書社團發文求救，竟意外釣出行家的回應！
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 11:05:53
原PO在臉書社團《家常菜》表示，日前買了一堆蛤蠣，但是清洗時蛤蠣殼上卻出現薄膜，而且越洗越剝落，洗了好幾次都一樣，最後只能一顆一顆清洗後再煮，讓她很頭痛，由於先前都不曾遇過類似情形，只好上網詢問網友：「蛤蠣殼為什麼會掉漆？」。
PO文一出立刻引起許多網友回應：「我以為是正常」、「泡鹽水，再洗個2次就差不多了吧」、「新鮮撈出來的就是這樣，我會用力把它刷洗下來」、「脫皮是好事～沒脫皮都是用藥水洗過的」、「蛤蠣的外殼有各種顏色那層是很薄一層軟組織，清洗時是有機會被尻下來的，然後顏色越黑的蛤蠣營養條件越好……」。
另外也釣出內行人解釋：「這種的蛤蠣才是好的，不用刻意洗的很乾淨，吐完沙清洗2遍就可以了，如果是看起來很白又乾淨的都是用藥洗過的，吃起來會有點漂白水的味道」、「養殖的，生活在土質地的，沙地的顏色比較白」、「有些黑心商人會用鹽酸或雙氧水漂白讓蛤蠣賣相變好。正常蛤蠣看起來比較亮黑，表面較光滑，因此要選購黑色有光澤的健康蛤蠣。」。（編輯：陳珮瑜）