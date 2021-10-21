持白色粉末遭盤查！眾人喊「超好吃」 他臉綠嘆時代不同
為了維護社會秩序，警方會在馬路上隨機臨檢、攔檢，若察覺有異狀，可以要求民眾接受盤查。不料，一名男子遭警方臨檢時，被搜出車內有「白色粉末」，警方機警詢問駕駛「白粉」是什麼？結果原來是鬧了一場大烏龍，「白粉」實際上是超好吃的「懷舊零食」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 11:09:28
原PO在《爆廢公社二館》發文表示，自己剛剛開車時被警察攔下，看到車上的糖果罐，詢問他內容物是什麼，他回答糖果，沒想到打開後滿滿白粉讓警誤會，原PO臉綠嘆，古早味水果糖是童年必備，難道是時代不同嗎？
貼文一出引來網友關注，紛紛表示「好懷念，想吃了啦」、「超級懷念，吃完糖果還要用手把粉給挖乾淨」、「好童年的糖果啊~真的滿滿回憶」、「我以前蠻喜歡這種水果糖的」。
也有許多民眾認為，會搞錯也是情有可原的，「不能怪警察，賣藥的也很常說是糖果」、「真的不能怪警察，因為他們也說是糖果」、「笑死，這警察應該很年輕」、「警察可能太年輕了沒吃過」、「我以前也在車上吃龍鬚糖被警察詢問那是什麼粉」。（編輯：鍾怡婷）
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