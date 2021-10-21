主管傳LINE必回！同事狂刷「2字」一排 網中槍：超好用
隨著網路科技逐漸發達，不少人都會利用社群軟體聯絡，其中LINE也成為在工作和平日中的常用聯繫工具之一。不過，就有網友指出，某日主管規定「以後工作群組讀到訊息一定要回覆，不要已讀不回」，沒想到卻引來同事們在底下狂刷2字回應，讓他當下十分傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 11:14:27
原PO於PTT八卦板上發文，表示某日主管不高興，規定部門「以後工作群組讀到訊息一定要回覆，不要已讀不回」。然而規則下定後，主管在群組丟了一個訊息，沒想到同事們馬上狂刷一排「收到」2字。這便讓他不解詢問，「我就想收到這個詞好像太普通了，想說來問看看有沒有比收到還要有特色的詞彙，最好是那種能讓老闆一看到就有印象，然後年底能讓老闆記得調薪的那種」。
問題曝光後，就引來不少人無奈坦言，「笑死我回覆上司真的也都是收到，剛剛去看群組一查詢有關收到的訊息，一大堆收到，越想越覺得可悲QQ」、「那堆收到會把重要訊息洗掉，之後想往回找訊息還要先滑過一堆收到」、「我有個同事，常在群組中喊收到，然後就忘了這事或沒執行，有喊跟沒喊一樣」。
甚至還有網友分享其他用法，「閱，老闆就會爆炸了啦」、「我都了解、領命、承知、遵命、收到這些」；不過，也有過來人大讚直呼「收到最好用，回應同時表達出不悅感」、「乖乖打收到就好，老愛出頭以後等著被針對」、「重點不是回什麼，是絕對要拼第一個回」。（編輯：陳雅雲）