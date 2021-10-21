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骨質疏鬆症為骨量減少或骨密度下降，骨骼微細結構發生破壞，導致骨骼脆弱，尤其是女性在停經後，因雌性激素分泌急速降低，骨質流失的速度會迅速增加。因為骨質疏鬆導致的骨折中，有6%的民眾會發生髖關節骨折，根據統計，一旦發生髖關節骨折，一年之內女性死亡率達15%，男性死亡率更高達20％，且存活的病患中三分之一從此失去自理生活的能力，需要他人照顧。
跌倒就醫才知骨鬆 遵循醫囑可治療
國立陽明交通大學附設醫院家庭醫學部黃駿豐主任表示，台灣每三位50歲以上的女性中，就有一位罹患骨質疏鬆症，且更有二分之一的機率發生骨折情況，國人雖然對骨鬆普遍認知度高，但對嚴重骨折風險卻無警覺，導致眾多民眾都直到意外跌倒而骨折就醫，才發現已罹患骨質疏鬆症，而嚴重骨折後，更可能導致失能臥床風險，喪失生活自理能力；然而，骨鬆現在治療方式越趨完善，只要遵循醫囑，骨鬆是可以被治療的。
定期骨密度檢查 治療藥物有多種選擇
除了留意自己有沒有駝背、變矮或下背疼痛等症狀外，最好的方式就是定期至醫院進行骨密度檢查，藉由DXA骨密度檢測（雙能量放射線吸收測量法）確認自己的骨密度。目前骨質疏鬆症的治療藥物有多種選擇，主要分為「對抗骨質流失」與「促進骨質生成」兩大作用，傳統治療骨鬆的藥物多為單一作用，而目前已有同時可對抗骨質流失，又可促進骨質生成的雙機轉藥物，可為罹患嚴重骨質疏鬆症，與因骨鬆骨折住院、希望降低再次骨折風險的患者，提供另一種積極的治療選擇。
骨鬆治療勿中斷 遵循醫囑防骨折
骨鬆患者相較於一般民眾，更易發生骨折，甚至有失能風險，但若能及早發現且持續治療，骨折機率便會逐漸下降，如自行停藥，骨折機率甚至比治療之前還要再更高。
林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科黃兆山醫師提醒，骨質疏鬆症患者需長期接受藥物治療，若中斷治療，將會導致嚴重後果，保持無發生骨折對於骨質疏鬆症來說是至關重要。此外，有部分的藥物延遲會造成骨質流失骨折風險增加的危害，建議與醫師商討回診時間，或透過視訊門診方式開立藥物，遵循醫囑積極配合治療。
資料來源：健康醫療網 你骨質疏鬆了嗎？ 專家曝「嚴重後果」：多數跌倒才知道
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