金宣虎仍有望回歸？網點「1罪行」才真的沒救：完全封殺
韓國男星金宣虎日前遭前女友以6800字「毀滅式爆料」，控訴他誘逼墮胎、騙婚，金宣虎「暖男」形象一夕崩塌。不過金宣虎發道歉聲明後，爆料前女友跳出來發聲「我的心情也很不好受」，直言自己的爆料文有部分內容過激，並表示將刪掉文章。當事人態度軟化，金宣虎的演藝生涯似也出現一絲轉機。對此，就有網友好奇詢問「韓星犯什麼錯是真的會被完全封殺？」掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 12:32:15
靠出演《Start-Up：我的新創時代》翻身，並在最近熱播的《海岸村恰恰恰》成為大勢演員的金宣虎，遭前女友爆料後聲勢重挫，多家廣告商紛紛切割，原本談好要出演的電影片約也泡湯。不過隨著金宣虎道歉，爆料當事人態度軟化，加上坊間流出金宣虎是因未續約而遭經紀公司「報復」的傳聞，仍有一票死忠粉絲力挺金宣虎，希望他繼續進行演藝活動。
就有網友在PTT發文好奇詢問，「韓星犯什麼錯是真的會被完全封殺？」原PO透露自己看到近日金宣虎風波的熱烈討論，突然有個疑問就是曾經「吸毒、打女友、出軌、仙人跳的明星，目前還在圈內活動的大有人在」，有的好像沒受到什麼影響，也有的是沉潛一段時間後就慢慢回歸。原PO不禁請教大家，「真的有明星是犯錯後就完全被封殺，再也沒出來過的嗎？」。
網友們則紛紛留言指出「逃兵」在韓國娛樂圈算是最不可觸犯的天條，「逃兵」、「男生的話大概只有逃兵吧」、「入美籍躲兵役，直接永久禁止入境」、「除了重大刑案外，大概就兵役問題最嚴重」、「逃兵，真的這個最嚴重，其他過了就當沒回事」、「男星只有逃兵了，其他都有復活的案例」。
另外也有人認為韓國娛樂圈的男女星很不平等，相較於男星除了逃兵幾乎都能被原諒，女星則很容易一有醜聞就宣告消失，「同等醜聞女生大概都很難回來」、「女生被傳霸凌就會直接GG了」、「女生沒穿內衣就被罵死了」、「女生的話談戀愛就會被封殺了」、「女星的話只要一次酒駕就夠了，男星需要好幾次酒駕加吸毒」。（編輯：倪浩軒）