存摺補登「沒意義又慢」？內行揭隱藏功能：一定要留

民眾至郵局、銀行等地開戶後都會領取到一本存摺，其是用來記錄帳戶交易的紙簿。不過，就有網友指出現今科技發達，不解「補登存摺」到底還有什麼意義？對此，就引來內行人解答真正功用。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 12:28:38
原PO於PTT八卦板上發文，表示現今數位銀行、網路銀行都有了，且ATM存款、領錢或匯款都十分方便，影印技術也相當發達，讓他不解「那『補登存摺』到底是發生什麼事情？感覺超級沒意義外，補登機速度又超級慢……整個邏輯跟技術根本還停留在2000年前，有這方面的卦嗎？」
貼文曝光後，就引來網友熱議，「已經幾年沒去補登了，有時間在故意去櫃」、「現在很多都沒存摺了」、「現在電子存摺都不用補登了阿」、「我都申請電子對帳單，好久沒補登了」、「網銀的明細可以自己定期下載成EXCEL檔啊！不想花時間等補摺就自己定期下載」。
但就有人點出使用關鍵，指出雖然網路銀行也可查詢明細，但也有時間限制，若以紙本方式就能完整保存下來，「網銀不能查太久以前的，不然資料庫越長越大，越備越久」、「我會去補，千萬不要太相信系統，重要的事一定要留紙本」、「存摺是一種對帳單的意義」、「網銀太廢單次只能查三個月，超過一年前還要去櫃檯調」、「網銀又不能查很久前的，反正就當記帳本」。
甚至還有過來人分享，若過久沒有補登存摺，銀行會將多筆紀錄整合成一筆，直言「還是有進步一點點，累積100筆會變1筆」、「直接去櫃檯濃縮」、「我一年多補一次，他會全部合刷一筆」。（編輯：陳雅雲）