防疫期間寵物問題多　心理狀態居首位

台灣的疫情自5月中爆發以來，歷經約4個月宅在家的生活，除了改變民眾的許多習慣，飼主們也和家裡的寵物、特別是毛小孩，有了更多的相處時間。因為疫情所帶來的寵物困擾，也引起網路熱議，據調查顯示其中又以心理問題居首位。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-21 13:11:00
國立高雄大學社會網絡創新中心與iNiN (Influencer&information)合作，彙整各社群平台、部落格、討論網站等網友話題，分析過去這兩個月以來，因為疫情所帶來的寵物困擾議題，網友討論熱度的前十名，依次為毛小孩悶到變得有點憂鬱傾向、不知道如何讓毛小孩多點運動量、不知道如何長時間和毛小孩相處、毛小孩變得越來越胖、毛小孩越來越不想理人、在家工作總是被毛小孩打斷等。
國立高雄大學資管系主任、台灣社會網絡學會理事長丁一賢博士據此指出，寵物經濟在這幾年成為顯學，在疫情加溫下，讓很多人發現原來自己其實很缺乏與毛小孩相處的知識和經驗。調查結果也顯示，未來與毛小孩相處的議題，勢必成為大眾關注的焦點，甚至相關課程也會應運而生。
國立高雄大學社會網絡創新中心主任楊書成博士認為，由於居家時間變得更長，飼主因為長時間待在家裡，讓這些毛小孩卻展現出和疫情前不同的行為模式。前十名當中，有好幾個議題都和毛小孩的心理狀態有關。
高雄寵物天堂總監楊鴻凱以自己和兩個毛小孩的相處經驗說明，飼主與毛小孩雙方的心理狀態都需要重視，可向專業獸醫諮詢。樹德科技大學流通系助理教授陳冠霖博士補充說明，全台犬貓的數量約有230萬隻，快要接近全台灣15歲以下約300萬的孩童數，毛小孩成為家庭重要成員已經是一個重要趨勢，也需要特別注意毛小孩的心理問題。