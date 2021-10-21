COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

秋天大便又乾又硬怎麼辦？　這樣做保證「潤腸通便」

秋天大便又乾又硬怎麼辦？　這樣做保證「潤腸通便」
秋天大便又乾又硬怎麼辦？　這樣做保證「潤腸通便」

健康醫療網

2021-10-21 13:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】時序已由夏入秋，而秋天主「燥」，燥氣襲來，這個季節最容易「便秘」，大便變得乾硬不易排出，花蓮慈濟醫院中醫師林經緯表示，秋天時除了便秘，通常皮膚、毛髮會偏乾，也容易口乾舌燥，鼓勵民眾可吃「養陰潤燥」的食物或中藥來調理，並依不同體質，提供4款以上「潤腸通便」茶飲，以及生活作息小撇步，讓乾硬的便便不再困擾自己。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林經緯表示，引起便秘的原因有很多，跟中醫五臟六腑中的大腸、脾胃，或肝的功能有關係，以及病人若屬於燥熱體質，愛吃燒烤、油炸類的，也容易便秘，而情緒不穩定、氣血不通也會造成排便不易。另外有慢性疾病、或是經歷過重大手術、長期臥床者、女生生產後，身體氣血不足，或老人家身體功能逐漸退化，也會導致便秘。

中醫治療便秘　「一針二灸三用藥」

一、「」灸：病人若害怕針灸，每天可進行5至15分鐘的穴道按摩，並針對位在手掌虎口部位、屬於大腸經的「合谷穴」，肚臍旁邊、屬於胃經的「天樞穴」、「足三里」，以及肝經的「太衝穴」

二、艾「」：運用在體質偏虛寒的便秘病人身上，不過艾灸跟火有關，林經緯建議還是要到中醫診所或醫院由專業醫療人員執行。

三、「用」：依病人體質，比較燥熱的人，通常會服用幫助排便清熱的中藥，例如，大黃、決明子，這些藥材可幫助行氣活血。另外，身體缺水的體質，會以「潤腸通便」的中藥來治療。

中藥只是輔助　解便秘仍要靠生活作息

有些患者吃了針對治療便秘的中藥後，開始一直拉肚子，這樣的中藥材含有「輕瀉」成分嗎？林經緯表示，這些中藥內含成分確實會幫助排便，例如番瀉、蘆薈素，而中醫臨床上常用的軟便藥為大黃、決明子、巴豆等。通常病人服用後便秘狀況改善，達到治療效果，中醫師就會下降服藥頻率，若出現拉肚子的情況，劑量、頻率也會減少，服用方法也可能會從飯前吃改為飯後吃。

停藥後會不會又開始便秘呢？林經緯表示，有可能。因為中藥的功能是暫時調整腸胃蠕動的狀況，服藥後若排便有改善，通常中醫師會替病人將劑量會一步一步、慢慢減少，不會一下子中斷，至少會觀察三個月。林經緯補充，當便秘改善、劑量下降了，重點是民眾要懂得自主「養生」，可進行穴道按摩，並且擁有良好的飲食習慣、規律的生活作息才是根本。

中醫師依不同體質推薦「潤腸通便」茶飲

一、燥熱體質者：

菊花一錢（3.75克）

山楂一錢

決明子一錢

500到600毫升的熱開水泡製。

二、情緒容易緊張便秘者：

玫瑰花一錢

洛神花一錢

陳皮一錢

500到600毫升的熱開水泡製。

三、虛寒體質或年長者：

枸杞一錢（也可護眼）

當歸一錢

何首烏一錢

500到600毫升的熱開水泡製，其中「枸杞」還能達到護眼效果。

四、適合各種體質：

以室溫開水泡製「蜂蜜水」，或是「銀耳湯」，煮銀耳湯時可以加入枸杞或紅棗，養肺潤燥又通便。

飲用方法，一早起床刷完牙，先喝溫開水，讓腸胃蠕動的能量開始增加，再搭配上述建議的茶飲。林經緯補充，凌晨5到7點是大腸經運作的時候，這個時間通常會有便意，接著7到9點是胃經，9點之後是脾經，建議病人以時辰來調整生活作息，「早上七點以前起床，喝溫開水、喝茶飲，蹲廁所排便、排空以後輪到胃經，這時可以吃早餐，吃完早餐以後進入到脾經，代表食物開始消化吸收，工作、上課就會比較有體力」。林經緯強調，這樣的作息最符合中醫的養生觀念。



資料來源：健康醫療網 秋天大便又乾又硬怎麼辦？　這樣做保證「潤腸通便」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀