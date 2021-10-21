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中醫治療便秘 「一針二灸三用藥」
一、「針」灸：病人若害怕針灸，每天可進行5至15分鐘的穴道按摩，並針對位在手掌虎口部位、屬於大腸經的「合谷穴」，肚臍旁邊、屬於胃經的「天樞穴」、「足三里」，以及肝經的「太衝穴」。
二、艾「灸」：運用在體質偏虛寒的便秘病人身上，不過艾灸跟火有關，林經緯建議還是要到中醫診所或醫院由專業醫療人員執行。
三、「用藥」：依病人體質，比較燥熱的人，通常會服用幫助排便清熱的中藥，例如，大黃、決明子，這些藥材可幫助行氣活血。另外，身體缺水的體質，會以「潤腸通便」的中藥來治療。
中藥只是輔助 解便秘仍要靠生活作息
有些患者吃了針對治療便秘的中藥後，開始一直拉肚子，這樣的中藥材含有「輕瀉」成分嗎？林經緯表示，這些中藥內含成分確實會幫助排便，例如番瀉、蘆薈素，而中醫臨床上常用的軟便藥為大黃、決明子、巴豆等。通常病人服用後便秘狀況改善，達到治療效果，中醫師就會下降服藥頻率，若出現拉肚子的情況，劑量、頻率也會減少，服用方法也可能會從飯前吃改為飯後吃。
停藥後會不會又開始便秘呢？林經緯表示，有可能。因為中藥的功能是暫時調整腸胃蠕動的狀況，服藥後若排便有改善，通常中醫師會替病人將劑量會一步一步、慢慢減少，不會一下子中斷，至少會觀察三個月。林經緯補充，當便秘改善、劑量下降了，重點是民眾要懂得自主「養生」，可進行穴道按摩，並且擁有良好的飲食習慣、規律的生活作息才是根本。
中醫師依不同體質推薦「潤腸通便」茶飲
一、燥熱體質者：
菊花一錢（3.75克）
山楂一錢
決明子一錢
500到600毫升的熱開水泡製。
二、情緒容易緊張便秘者：
玫瑰花一錢
洛神花一錢
陳皮一錢
500到600毫升的熱開水泡製。
三、虛寒體質或年長者：
枸杞一錢（也可護眼）
當歸一錢
何首烏一錢
500到600毫升的熱開水泡製，其中「枸杞」還能達到護眼效果。
四、適合各種體質：
以室溫開水泡製「蜂蜜水」，或是「銀耳湯」，煮銀耳湯時可以加入枸杞或紅棗，養肺潤燥又通便。
飲用方法，一早起床刷完牙，先喝溫開水，讓腸胃蠕動的能量開始增加，再搭配上述建議的茶飲。林經緯補充，凌晨5到7點是大腸經運作的時候，這個時間通常會有便意，接著7到9點是胃經，9點之後是脾經，建議病人以時辰來調整生活作息，「早上七點以前起床，喝溫開水、喝茶飲，蹲廁所排便、排空以後輪到胃經，這時可以吃早餐，吃完早餐以後進入到脾經，代表食物開始消化吸收，工作、上課就會比較有體力」。林經緯強調，這樣的作息最符合中醫的養生觀念。
資料來源：健康醫療網 秋天大便又乾又硬怎麼辦？ 這樣做保證「潤腸通便」
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