綠委取消城中城與陳柏惟祈福會 藍批：眼裡只有政治利益
對於民進黨高雄立委許智傑發出為城中城與陳柏惟祈福會又緊急取消，中國國民黨發言人江怡臻今（21）日質疑，「臨時有狀況」到底是什麼狀況？江怡臻批評，綠營高雄民代根本不把因為大火死去的市民放在心上，反而藉機操作反罷免陳柏惟，讓大家發現民進黨有更多不適任立委，眼裡只有滿滿的政治利益，不見悲天憫人之心，簡直就是民進黨的新三寶。
記者余祥／台北報導
2021-10-21 13:42:28
江怡臻指出，民進黨動員全黨挺陳柏惟一人，做法卻如此荒腔走板，根本不是真心相挺，讓陳柏惟罷免案徒惹更多爭議。無論是許智傑辦祈福兼挺陳柏惟，或是邱議瑩在搶救高雄大火之際發文挺陳柏惟，都是把受傷死亡的高雄市民，當作救罷免選情的工具。許智傑如此荒唐的做法，既不尊重家屬和高雄市民，更對不起口口聲聲捍衛的民主精神，真的是民進黨豬隊友。
江怡臻表示，城中城案只應考慮如何照顧罹難的同胞及如何提供後續的協助，並應該嚴正思考未來該如何預防，但同屬高雄的民進黨立委趙天麟除了持續宣傳挺陳柏惟，更跑出來護航高雄市政府的施政，怪中央政府、怪在野黨立委，就是不懂檢討自己！
江怡臻指出，罷免一個不適任的立委陳柏惟，卻讓我們看見更多不適任且無心問政的立委，許智傑、邱議瑩與趙天麟已經變成民進黨的新三寶。也請陳柏惟應好好面對自己為什麼被罷免的原因、用心反省，不要在罷免前大打悲情牌、依附民進黨，用黨意對抗民意來試圖轉移焦點，這麼做只會讓選民更堅定地站出來把失職、不適任的立委給罷免下台！