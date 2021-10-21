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陳柏惟3千人晚會踩防疫紅線？中市府：已受理申請

▲陳柏惟今一早在龍井市場掃街。（圖／陳柏惟臉書直播，2021.10.21）
▲陳柏惟今一早在龍井市場掃街。（圖／陳柏惟臉書直播，2021.10.21）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-21 13:48:14｜2021-10-21 13:50:52

基進黨立委陳柏惟罷免投票本周六舉行，雙方陣營各自在週五晚間辦舉晚會凝聚人氣。刪Q團體今（21日）質疑陳柏惟在高鐵烏日站旁辦理超大型晚會，恐形成防疫破口。台中市政府和警方證實，陳柏惟已依防疫辦法提出3千人集會申請。

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罷免前的黃金之夜，3Q陣營和刪Q團體各自在中二選區的龍井、烏日舉辦晚會。刪Q團體下午5:30在龍井鄉東海藝術商圈的科比意廣場，舉辦「同意罷免陳柏惟──找回光榮迎回台中、歡送3Q之夜」，由趙少康壓軸，另邀請江啟臣、鄭麗文、柯志恩、謝龍介、謝寒冰等來賓。

陳柏惟陣營的民主音樂會活動，週五晚間6:00在烏日區的日出停車場舉辦，將以溫馨方式進行。

根據陳柏惟服務處提供的現場位置圖，活動場地廣大完整，走路三分鐘內可達台中國際展覽館、高鐵站、台鐵烏日站。刪Q總部揶揄根本是超大型晚會，質疑「小蝦米後面有大鯨魚，儼然全國執政黨動起來，要來保住陳柏惟的立委飯碗」。
 

▲陳柏惟明晚的民主音樂會，在台鐵新烏日站對面的停車場舉行。（圖／google街景圖，2021.10.21）
▲陳柏惟明晚的民主音樂會，在台鐵新烏日站對面的停車場舉行。（圖／google街景圖，2021.10.21）
刪Q總部發言人Max說，陳柏惟總說很窮困、小黨沒資源、沒經費很辛苦，卻有辦法舉辦數千人的造勢晚會，而罷免總部因經費不多，選了一個只能容納200人的場地，辦陳柏惟的歡送晚會，相較之下誰弱勢、誰艱困一眼就能看穿。

Max質疑陳柏惟為了自己的職位，讓支持者冒著危險大量群聚，「造勢晚會群眾南來北往、一部部的遊覽車，難道不會成為防疫破口嗎？」

台中市衛生局長曾梓展證實，已收到陳柏惟服務處的防疫計劃書。根據防疫規定，戶外集會人口超過300人，應向主管機關提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。曾梓展說明，規定包括每人活動空間至少一平方米、流量管制、實名制、洗手、保持社交距離等，衛生局會派員到場，若不符合規定會當場勸說。

台中市警局烏日分局也表示，主辦單位已依規定申請集會。據了解，陳柏惟申請的群眾人數是場地上限的3000人，很可能是今年防疫以來，台灣最大場的戶外集會活動。

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