陳柏惟3千人晚會踩防疫紅線？中市府：已受理申請

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陳柏惟陣營的民主音樂會活動，週五晚間6:00在烏日區的日出停車場舉辦，將以溫馨方式進行。
根據陳柏惟服務處提供的現場位置圖，活動場地廣大完整，走路三分鐘內可達台中國際展覽館、高鐵站、台鐵烏日站。刪Q總部揶揄根本是超大型晚會，質疑「小蝦米後面有大鯨魚，儼然全國執政黨動起來，要來保住陳柏惟的立委飯碗」。
刪Q總部發言人Max說，陳柏惟總說很窮困、小黨沒資源、沒經費很辛苦，卻有辦法舉辦數千人的造勢晚會，而罷免總部因經費不多，選了一個只能容納200人的場地，辦陳柏惟的歡送晚會，相較之下誰弱勢、誰艱困一眼就能看穿。
Max質疑陳柏惟為了自己的職位，讓支持者冒著危險大量群聚，「造勢晚會群眾南來北往、一部部的遊覽車，難道不會成為防疫破口嗎？」
台中市衛生局長曾梓展證實，已收到陳柏惟服務處的防疫計劃書。根據防疫規定，戶外集會人口超過300人，應向主管機關提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。曾梓展說明，規定包括每人活動空間至少一平方米、流量管制、實名制、洗手、保持社交距離等，衛生局會派員到場，若不符合規定會當場勸說。
台中市警局烏日分局也表示，主辦單位已依規定申請集會。據了解，陳柏惟申請的群眾人數是場地上限的3000人，很可能是今年防疫以來，台灣最大場的戶外集會活動。