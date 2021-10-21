COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

好髮質怎麼養？網友熱議「護髮」排行榜　首重修護與香氣

▲最新網友熱議「護髮」排行榜出爐！養出好髮質，最重視修護與香氣。（圖／魅尚萱、AQUAIR阿葵亞）
▲最新網友熱議「護髮」排行榜出爐！養出好髮質，最重視修護與香氣。（圖／魅尚萱、AQUAIR阿葵亞）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-10-21 15:18:24

常聽人說「頭髮是女人的第二張臉」，疫情當前人人口罩都掛嘴邊，女孩兒除了露出美眼，就屬秀髮能吸睛。許多女生都有髮質乾澀的困擾，尤其台灣氣候潮濕悶熱，加上染燙吹整的傷害，容易導致頭髮受損難護理，《OpView社群口碑資料庫》便追蹤了三個月內有關「護髮油」話題的網路聲量表現，揭開大眾心目中理想的好髮質關鍵！快看看自己是否掌握護髮人氣指標！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲頭髮出現「天使光圈」的光澤，是不少女性護髮最在乎的關鍵。（圖／L'Oreal Paris巴黎萊雅）
▲頭髮出現「天使光圈」的光澤，是不少女性護髮最在乎的關鍵。（圖／L'Oreal Paris巴黎萊雅）
想要擁有一頭柔順光滑的美髮，清潔和護理保養缺一不可，洗淨時記得用指腹仔細按摩頭皮，可去除老廢物質並促進血液循環，進而減少頭髮容易扁塌出油的機率。

洗髮後為避免頭皮在潮濕狀態下分泌大量油脂並滋生細菌，最好馬上吹乾。可於髮尾抹上護髮油，保護脆弱毛躁的髮絲在吹風機的高溫下受損。定期上髮廊沙龍護髮耗時又傷荷包，很多人常選擇以「護髮油」居家保養頭髮，是忙碌小資女方便又經濟實惠的選擇。

▲護髮油3大類熱門詞彙。（圖／《OpView社群口碑資料庫》）
▲護髮油3大類熱門詞彙。（圖／《OpView社群口碑資料庫》）
根據《OpView社群口碑資料庫》三個月內「護髮油」話題的網路聲量表現，最受網友熱烈討論的護髮油三大類熱門詞彙，分別是功效、味道與成分。在「功效」方面，網友最在乎「修護」與「柔順」等效果，身邊不少朋友都是以拍照時頭髮上是否出現「天使光圈」的光澤，來作為髮質好壞的判斷標準。

但台灣潮濕的天氣常使頭髮不夠輕盈飛揚，尤其細軟髮質的讀者，更擔心過於滋潤的油膩感，會使頭髮扁塌結成髮束，綜觀大家的需求，頭髮能擁有光澤又保有柔順觸感最關鍵。

▲Top 5人氣護髮油品牌。（圖／《OpView社群口碑資料庫》）
▲Top 5人氣護髮油品牌。（圖／《OpView社群口碑資料庫》）
而「味道」面向，因護髮油香味遠比洗潤髮品更持久，成為大家最關心氣味的一環。多數網友都希望護髮品要有香氣，而好感度較高、同時也最常見的便是玫瑰香。自香水界風靡至髮品的「小蒼蘭」也異軍突起擄獲不少粉絲的心，少見高質感的清新香味，收到不少網友讚賞「這款真的超好聞！推」、「是香水等級的髮油了」。儼然成為髮品界趨之若鶩的亮點，各大品牌紛紛跟風。

護髮油較為滋潤的質地，可能接觸到臉部會有致痘問題，使得不少女性更關心「成分」問題。網友在意的全是天然、溫和配方，其中尤以草本成分最受青睞。關於痘痘問題，專業皮膚科醫師則指出，若是使用後肌膚出現敏感、致痘等情況，建議停用護髮油，必要時依自身狀況判斷是否就醫，才能有效解決問題。

調查結果也公開了目前最受歡迎的護髮油人氣品牌，討論度最高的L'Oreal Paris巴黎萊雅，可說是開架護髮油大勢代表，因平易近人的價格、眾多功效與推陳出新的香味最受好評！口碑居高不下的Moroccanoil摩洛哥優油則排名第2，修護力強的明顯功效，雖單價偏高仍是許多人的心頭好，有網友實用分享「價格滿貴，但拿來救急用很有效！」

而第3至5名則分別為專櫃KÉRASTASE巴黎卡詩、及開架品牌魅尚萱和AQUAIR阿葵亞，足見只要真心好用，網友們不只關注平價好貨，連價位稍高的專櫃髮品也很願意入手。

▲屈臣氏限定淨透控油洗護組。（圖／AQUAIR阿葵亞）
▲屈臣氏限定淨透控油洗護組。（圖／AQUAIR阿葵亞）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀