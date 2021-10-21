好髮質怎麼養？網友熱議「護髮」排行榜　首重修護與香氣

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洗髮後為避免頭皮在潮濕狀態下分泌大量油脂並滋生細菌，最好馬上吹乾。可於髮尾抹上護髮油，保護脆弱毛躁的髮絲在吹風機的高溫下受損。定期上髮廊沙龍護髮耗時又傷荷包，很多人常選擇以「護髮油」居家保養頭髮，是忙碌小資女方便又經濟實惠的選擇。
根據《OpView社群口碑資料庫》三個月內「護髮油」話題的網路聲量表現，最受網友熱烈討論的護髮油三大類熱門詞彙，分別是功效、味道與成分。在「功效」方面，網友最在乎「修護」與「柔順」等效果，身邊不少朋友都是以拍照時頭髮上是否出現「天使光圈」的光澤，來作為髮質好壞的判斷標準。
但台灣潮濕的天氣常使頭髮不夠輕盈飛揚，尤其細軟髮質的讀者，更擔心過於滋潤的油膩感，會使頭髮扁塌結成髮束，綜觀大家的需求，頭髮能擁有光澤又保有柔順觸感最關鍵。
而「味道」面向，因護髮油香味遠比洗潤髮品更持久，成為大家最關心氣味的一環。多數網友都希望護髮品要有香氣，而好感度較高、同時也最常見的便是玫瑰香。自香水界風靡至髮品的「小蒼蘭」也異軍突起擄獲不少粉絲的心，少見高質感的清新香味，收到不少網友讚賞「這款真的超好聞！推」、「是香水等級的髮油了」。儼然成為髮品界趨之若鶩的亮點，各大品牌紛紛跟風。
護髮油較為滋潤的質地，可能接觸到臉部會有致痘問題，使得不少女性更關心「成分」問題。網友在意的全是天然、溫和配方，其中尤以草本成分最受青睞。關於痘痘問題，專業皮膚科醫師則指出，若是使用後肌膚出現敏感、致痘等情況，建議停用護髮油，必要時依自身狀況判斷是否就醫，才能有效解決問題。
調查結果也公開了目前最受歡迎的護髮油人氣品牌，討論度最高的L'Oreal Paris巴黎萊雅，可說是開架護髮油大勢代表，因平易近人的價格、眾多功效與推陳出新的香味最受好評！口碑居高不下的Moroccanoil摩洛哥優油則排名第2，修護力強的明顯功效，雖單價偏高仍是許多人的心頭好，有網友實用分享「價格滿貴，但拿來救急用很有效！」