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藍攻擊陳柏惟　許智傑：朱立倫刮別人鬍子之前應先刮自己

▲民進黨立委許智傑認為，陳柏惟在立院非常努力，相信台中選民會判斷。（圖／記者黃宣尹攝）
▲民進黨立委許智傑認為，陳柏惟在立院非常努力，相信台中選民會判斷。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-21 14:11:03｜2021-10-21 14:14:49

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本周六投票，國民黨今（21）日再次召開記者會批評陳柏惟。民進黨立委許智傑表示，相信台中的選民會判斷，陳柏惟在立院的表現真的非常認真，拿舊案子攻擊他，但國民黨主席朱立倫提名的縣市黨部主委也有爭議，那這樣是不是雙重標準？許也說，如果國民黨可以包容自己的黨部主委有更大的爭議，那也不應該攻擊或苛責陳柏惟，「朱立倫要刮別人鬍子之前，應該先刮自己的鬍子」。

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談及國民黨持續攻擊陳柏惟，許智傑今日下午表示，以陳柏惟在立院的表現，真的是非常認真努力，相信台中的選民會去判斷。拿一些像是10年前舊的案子來攻擊陳柏惟，但他現在已經檢討改進，變成嶄新自己，反觀國民黨自己的縣市黨部主委，也有很多是有更多爭議的，這樣來看朱立倫是不是又是雙重標準？

許智傑說，朱立倫提名的主委之爭議，比陳柏惟嚴重十倍、百倍，「朱立倫要刮別人鬍子之前，應該先刮自己鬍子」，如果可以包容提名這樣的人選，就不應該苛責或攻擊陳柏惟。

另也有綠營黨政人士表示，國民黨攻擊陳柏惟的各種原因，即便當事人早已澄清，國民黨還是一再舉全黨之力，對一個小黨的年輕立委潑髒水。然而對比之下，朱立倫這次任命的16位黨部主委當中，就有多達5位有爭議，儘管外界質疑不斷，朱立倫至今一聲都不沒有發，足見其心虛的程度。

民進黨發言人周江杰日前也說，朱立倫是黨主席，要找誰當黨部主委是他的自由，但朱立倫過去要別人和黑道劃清界線，上任後卻立刻邀請這些爭議人士擔任地方黨部主委，絲毫沒有避諱，顯然朱立倫把國民黨的「亂鬥藍染黑」了。

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