揭特定網路攻擊陳柏惟　蔡易餘分析來自中國

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本周六投票，近來其持續進行「100小時民主最後一哩路」計畫，徒步行走選區基層，爭取更多鄉親支持。民進黨立委蔡易餘今（21）日則表示，他在PTT上發現有特定IP，分別用A、B、C、D與F開頭的帳號攻擊陳柏惟、散播不實消息，而這些IP的來源是高雄中山大學翠亨宿舍，讓他質疑是否有政黨成為幕後的指揮。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-21 14:34:28
蔡易餘今日表示，關於罷免陳柏惟的訊息，充斥著謊話與謠言，從0提案、三毒立委、陳柏惟要讓美豬進學校、阻擋國際疫苗，到財產問題及聘請哥哥當公費助理等，都不是真實的情形。
蔡易餘說，他在PTT上發現有一組特定IP，分別用A、B、C、D以及F開頭的帳號攻擊陳柏惟、散播不實消息，而這幾組IP來源就是中山大學翠亨宿舍，「這會是刪Q公民團體有辦法可處理的嗎？還是其實這些操作背後都是政黨成為幕後指揮？」。
蔡易餘指出，選罷法104條中對有意圖使人不當選，或意圖使人被罷免有規範，他要求相關單位一定要蒐集散播謠言者並做後續因應處理。
蔡易餘也說，造謠陳柏惟任用三等親對公督盟說謊的id ，昨晚已刪文，而且還把暱稱改成「被盜帳號了」，他認為這是一個集團有組織性地在鬥爭陳柏惟，中山大學只是跳板，事實上來自中國。