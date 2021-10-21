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逾7000人受惠！威力彩頭獎9.2億元得主　捐5500萬做公益

▲台灣彩券公司薛香川董事長（左三）受威力彩中獎人委託，捐贈1000萬元給予台南市政府，由黃偉哲市長（右三）代表接受。
▲台灣彩券公司薛香川董事長（左三）受威力彩中獎人委託，捐贈1000萬元給予台南市政府，由黃偉哲市長（右三）代表接受。

記者林莞茜／綜合報導

2021-10-21 14:48:17｜2021-10-21 14:53:41

台灣彩券20日與台南市政府及中國信託慈善基金會共同舉辦「威力彩頭獎中獎人捐贈記者會」，今年3月4日威力彩頭獎9.2億元得主，委託台灣彩券公司董事長薛香川捐出5500萬元予台南市政府、台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所和中國信託慈善基金會，總計將有超過7000人次的弱勢族群因此受惠。

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台灣彩券指出，今（110）年3月4日威力彩頭獎於臺南市北區「佰面贏彩券行」開出，頭獎9.2億元一注獨得，這位幸運中獎人認同公益彩券的公益理念，慷慨捐出5,500萬元做公益。

台灣彩券公司董事長薛香川代表頭獎中獎人，將象徵1,000萬元善款的支票捐贈給台南市政府社會局社會救助金專戶，並由黃偉哲市長代表接受，期待藉由台南市政府專業完善的規畫，提供南部地區弱勢族群更多的實質照護，擴大公益彩券的公益影響力，讓更多好事在台灣這塊土地上持續發生。

黃偉哲則表示，非常感謝這位威力彩頭獎得主慷慨解囊指定贈予台南市政府1000萬元，讓台南市民共同分享這份喜悅與資源。這筆善款將挹注在「有情有疼心ㄟ厝職災弱勢勞工房屋修繕」、「弱勢家庭居家及學習設備補助」、「脫貧自立計畫獎助學金暨專長培力補助」、「脆弱家庭安居扶助」、「弱勢身障者急難救助」及「社會救助金專戶補助作業」共6項社福方案，並透過市府團隊嚴謹審慎的規劃與執行，將使捐款達到最大的效益，幫助弱勢族群渡過困境迎向陽光，同時也鼓勵市民一起買彩券、做公益，發揮公益彩券的核心價值，挹注更多社會福利。

台灣彩券公司董事長薛香川說，這位幸運中獎人在領獎當下慷慨捐出5,500萬元做公益，指定捐贈台南市政府1000萬元、北台南家扶中心1000萬元，以及中國信託慈善基金會3500萬元。台灣彩券積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從96年1月1日統計至110年9月底，累積中獎人捐款已達54億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行1,269個社福方案，全台灣已有超過721萬人次弱勢族群受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢的中小學學生、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。

薛香川董事長表示，台灣彩券持續創造更多的公益盈餘以協助政府照顧弱勢族群。公益彩券銷售收入除有60%支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從台灣彩券96年接手發行公益彩券以來，累積至今年9月底已為政府創造公益彩券盈餘達3,931億元，作為補助各縣市政府社會福利支出、國民年金及全民健保，可說是全民皆因公益彩券發行而受惠。每賣出一張彩券，有8%到10%是彩券經銷商的銷售佣金，彩券經銷商是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有4萬3千名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。

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