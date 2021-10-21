逾7000人受惠！威力彩頭獎9.2億元得主　捐5500萬做公益

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台灣彩券公司董事長薛香川代表頭獎中獎人，將象徵1,000萬元善款的支票捐贈給台南市政府社會局社會救助金專戶，並由黃偉哲市長代表接受，期待藉由台南市政府專業完善的規畫，提供南部地區弱勢族群更多的實質照護，擴大公益彩券的公益影響力，讓更多好事在台灣這塊土地上持續發生。
黃偉哲則表示，非常感謝這位威力彩頭獎得主慷慨解囊指定贈予台南市政府1000萬元，讓台南市民共同分享這份喜悅與資源。這筆善款將挹注在「有情有疼心ㄟ厝職災弱勢勞工房屋修繕」、「弱勢家庭居家及學習設備補助」、「脫貧自立計畫獎助學金暨專長培力補助」、「脆弱家庭安居扶助」、「弱勢身障者急難救助」及「社會救助金專戶補助作業」共6項社福方案，並透過市府團隊嚴謹審慎的規劃與執行，將使捐款達到最大的效益，幫助弱勢族群渡過困境迎向陽光，同時也鼓勵市民一起買彩券、做公益，發揮公益彩券的核心價值，挹注更多社會福利。
台灣彩券公司董事長薛香川說，這位幸運中獎人在領獎當下慷慨捐出5,500萬元做公益，指定捐贈台南市政府1000萬元、北台南家扶中心1000萬元，以及中國信託慈善基金會3500萬元。台灣彩券積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從96年1月1日統計至110年9月底，累積中獎人捐款已達54億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行1,269個社福方案，全台灣已有超過721萬人次弱勢族群受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢的中小學學生、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。
薛香川董事長表示，台灣彩券持續創造更多的公益盈餘以協助政府照顧弱勢族群。公益彩券銷售收入除有60%支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從台灣彩券96年接手發行公益彩券以來，累積至今年9月底已為政府創造公益彩券盈餘達3,931億元，作為補助各縣市政府社會福利支出、國民年金及全民健保，可說是全民皆因公益彩券發行而受惠。每賣出一張彩券，有8%到10%是彩券經銷商的銷售佣金，彩券經銷商是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有4萬3千名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。