別把咖啡當水喝！ 高敏敏營養師：當心神經「過度興奮」反效果 6族群最好避免過量

別為提神把咖啡當水喝！ 一天２杯大冰美可能引發「這些狀況」咖啡是上班族們工作提神的好夥伴，但是咖啡因具有刺激性，長期過量攝取仍可能對身體造成負擔。衛福部建議每日咖啡因攝取量應少於300至400毫克（mg），約等於一份大杯冰美式咖啡，或是2份大杯冰拿鐵，若一天飲用超過2杯冰美式咖啡，且合併食用其他含有咖啡因的飲食，攝取量很容易就會超標。
高敏敏營養師表示，咖啡因屬於可刺激中樞神經的興奮劑，也會刺激腎上腺素分泌，讓身體處於亢奮狀態。當咖啡因攝取過量時，容易產生焦慮、煩躁、越喝越累、失眠、心悸、心跳加快、頭痛、胃痛、頻尿、腹瀉等症狀，這時應避免繼續飲用，並透過多喝水來幫助咖啡因代謝。
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現代人為提神、瘦身等健康需求，攝取咖啡的風氣興盛，甚至有人將咖啡當水喝。高敏敏營養師提醒，過量咖啡因易使神經系統過度興奮、血管收縮頻繁，可能使身體產生不良反應的風險增加，尤其是以下「6大族群」，更需注意咖啡因的攝取量，以減量、適量為主，避免飲用過度傷害身體機能：
1. 有心血管疾病者
咖啡因是中樞神經的興奮劑，會導致血管收縮，增加心血管疾病風險。
2. 心律不整者
過量的咖啡因會導致神經系統過度興奮，容易引起心悸。
3. 有腸胃疾病者
咖啡因會刺激胃酸分泌，若在空腹狀態下飲用，易刺激腸胃。
4. 長期失眠者
咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺素分泌，會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。
5. 孕婦或孩童
此時身體代謝咖啡因的狀況因人而異，不建議過量攝取影響生長發育。
6. 骨質疏鬆者
咖啡因本身具利尿作用，容易導致致體內的鈣、鎂等物質流失，間接使骨質疏鬆機率增加。
高敏敏營養師表示，適量喝咖啡對身體而言有一定益處，諸如提神、提升代謝、燃燒脂肪、抗氧化等效果。成人每日咖啡因攝取量，控制在300至400毫克內，都可以享受咖啡帶來的益處。營養師提醒民眾，過量攝取任何飲食都是過猶不及的行為，勿因追求單一功效而使營養失衡，平日均衡飲食並適當運動，才是維持身體健康的根本。