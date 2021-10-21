炸魷魚比炸雞排健康嗎？吃鹹酥雞前必看！營養師教「減油減卡」重點5招

炸魷魚比炸雞排健康？ 營養師揭真相：下鍋後熱量直接多3倍！台灣美食聞名遐邇，炸物小吃如鹹酥雞等，更是許多人的心頭好。近年健康風氣興盛，不少民眾吃鹹酥雞時會挑選「比較健康」的炸魷魚等海鮮類。高敏敏營養師表示，魷魚確實是低脂海鮮，基本熱量不到一百卡，但在經過油炸後熱量恐上升3倍。想控制體重或減少熱量攝取者，別因為海鮮卡路里較低而吃下過量油炸食品。
高敏敏營養師指出，食物經過高溫油炸過後，營養素會受到一定程度的破壞。蛋白質含量高的食物會因此流失礦物質與維生素。高熱量的澱粉類在油炸後，不但熱量攀升、油脂含量也會變多，攝取過量仍會造成身體負擔。
高敏敏營養師表示，以不少人選擇的雞肉來說，本身固然是優質蛋白質來源，但透過不同料理方式，熱量高低會有所差異。油炸可說是最不健康的烹調方式，將雞肉外層裹上一層厚粉，再經過高溫油炸後，熱量平均高出2-5倍。
因此，高敏敏營養師建議，民眾在食用炸物時，盡量選擇體積較厚、含水量低的食物為主，因體積較厚的食物不易生成縫隙，油脂難以滲透，相較之下攝取到的油脂也會減少；若選擇如鹹酥雞、炸雞排等覆蓋表面積較廣的食材，接觸到油脂的面積也會大幅增加。
至於鹹酥雞常見的「炸蔬菜」，比起炸肉品而言是否較為健康？高敏敏營養師提醒，蔬菜本身的含水量高，在油炸的過程中，油脂反而會取代蔬菜中所有的水分，讓原本只有20幾卡熱量的蔬菜布滿油質，總熱量直接翻倍。炸蔬菜反而會吃下太多油脂與熱量，民眾仍要以烹調方式為優先考量。
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吃炸物也要顧健康？ 營養師建議５招減少熱量攝取如果真要享受炸物美食，有沒有方法可以吃得比較健康？高敏敏營養師認為，偶爾吃一次炸物無傷大雅，然而，平日飲食習慣建議以蒸、煮、滷烹調方式為主，較不會對身體造成負擔。營養師也建議，民眾在食用炸物時，可以透過以下方式減少不必要的熱量攝取：
1. 盡量將麵衣或是雞皮去除再享用；若是追求麵衣的酥脆口感，可以準備廚房餐巾紙，吸附炸物表面的油脂，口感一樣美味。
2. 鹹酥雞、甜不辣等炸物盡量單吃即可，不要添加九層塔。因為九層塔非常容易吸油，會吃進更多不必要的油脂。
3. 食用炸物以原味為主，不要添加調味料或醬料，以免攝取過多鈉含量。
4. 吃完炸物後，多補充蔬果補充膳食纖維、維生素c以及植化素，中和油炸物當中的有害物質。
5. 多喝水幫助身體代謝。