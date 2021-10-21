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冠狀動脈阻塞患者會突然出現胸骨後或心前區的絞痛，且疼上達左肩、臂部及頸部，並伴隨心、頭暈、面色蒼白、煩躁心悸、呼吸短促，甚至暈厥等症狀，包括中老年、有家族病史、抽菸、三高、壓力過大及缺乏運動者等都屬於高危險族群，應定期接受檢查；目前臨床檢查方式，包含運動心電圖、鉈 201心臟灌流掃描及心導管檢查等方式。
養成良好生活習慣 降低罹冠狀動脈疾病風險
陳韋廷醫師表示，預防勝於治療，平時除了養成良好的飲食與生活習慣，也應多攝取高纖低膽固醇食物，烹飪時應把握低油、低鹽為原則，且養成良好運動習慣與放鬆心情，也要戒除菸酒，才能有遠離冠狀動脈疾病找上門，但若為確診者且藥物又無法控制時，則可考慮施做心導管手術以控制病情。
藥物難控制冠狀動脈阻塞 可施作心導管手術
以目前成熟的心導管技術上，可利用氣球擴張術及血管支架來置放，尤其塗藥血管支架可收良好治療成效，若應用於急性心肌梗塞發作時，能幫助快速打通堵塞的冠狀動脈，把握黃金時間挽救缺氧的病人心肌不會壞死。陳韋廷醫師表示，有心臟冠狀動脈阻塞患者，平時若發現有胸悶、胸痛及冒冷汗等症狀時，一定要提高警覺，必要時儘速就醫，避免早成遺憾。
資料來源：健康醫療網 你心包油了嗎？ 高危險症狀曝光
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