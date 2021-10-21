東隆宮上樑儀式宣告代天府落成　迎王祭典遵守防疫規範

屏東東港東隆宮「辛丑正科迎王平安祭典」將於 24 日登場，廟方今（ 21 日）遵循古禮舉行上樑儀式，象徵起造王府正殿設置代天巡狩千歲爺臨時駐紮、辦公與休憩處所，揭開廟前覆蓋「代天府」牌匾的紅布後，府內一併換上代天府的器物，並以竹棍交叉擋住左、右、正等 3 殿門口，正式宣告閒雜人等於迎王期間不可入內打擾，但可在殿外參拜。

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▲上樑主要是將天金、尺金、福金、壽金、太極金等5金以紅線綁在棚頂中央處，兩側則繫上紅袋包及甜粽，每個小細節都有其含意。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.21）

東隆宮表示，上樑儀式意即「區隔內外」，內為代天巡狩的駐紮處、外為香客參拜區，藉此以示對千歲爺的尊敬。上樑主要是將天金、尺金、福金、壽金、太極金等 5 金以紅線綁在棚頂中央處，兩側則繫上紅袋包及甜粽，每個小細節都有其含意，不僅保留清代祭典科儀，也透過傳承凝聚祭典人員、在地居民與各地信徒的信仰。

今年東港迎王 24 日確定如期舉辦，因應防疫整體祭典規模縮小，除限東港鎮轄區內的隊伍參加外，在科儀進行中絕對禁止行進間飲食，參與者也要全程戴口罩、保持社交距離。

屏東縣政府民政處表示，東隆宮三年一科迎王平安祭典是國家無形文化資產，更是東港民眾心靈信仰信的寄託。縣府基於宗教信仰自由及迎王平安祭典的特殊性，多次與東隆宮協調，在東隆宮做好各項防疫措施前提下，縣府專案核准舉辦。

▲上樑儀式後廟方正3殿並以竹棍交叉擋住左、右、正等門口，正式宣告閒雜人等於迎王期間不可入內打擾，但可在殿外參拜。（圖／屏東縣政府提供, 2021.10.21）