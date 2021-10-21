16歲天仙女兒戀愛了！蔡詩萍心碎寫千字文

前世情人談戀愛，爸爸心碎了！暢銷作家蔡詩萍和前主播林書煒結婚後，生活幸福美滿，育有一名獨生女蔡中泠，正值16歲亭亭玉立的青春期，一頭烏黑長髮、明眸皓齒，和媽媽宛如神複製的絕美臉孔，驚豔許多網友，還寫得一手好書法，被誇根本是「仙女下凡」，正所謂窈窕淑女，君子好逑，蔡詩萍昨（20）日寫了2千多字長文，曝光女兒似乎有戀愛跡象，讓爸爸心情複雜。





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▲蔡中泠年僅16歲，長相卻十分成熟甜美。（圖／翻攝蔡中泠IG）

▲蔡詩萍的女兒長相甜美，還有一頭長髮，被網友讚美是天仙下凡！（圖／翻攝蔡詩萍FB）

▲林書煒和16歲女兒蔡中泠（右）合影，宛如姊妹檔！（圖／翻攝林書煒FB）

▲林書煒的16歲女兒蔡中泠（左）不只長得漂亮，還會寫一手好書法。（圖／翻攝林書煒FB）

蔡詩萍在臉書透露，老婆偷偷告知女兒似乎有愛慕對象，處於戀愛萌芽初期，彼此試探的階段，警告他閉上嘴巴，「聽聽就好，什麼都別講！」他表面上佯裝沒事，內心卻波濤洶湧，想到當初還在地上抓周的小嬰孩，如今成長到近170公分高、穠纖合度的好身材，完全是美少女一枚，竟然也談戀愛了！只敢悄悄試探愛女「都好嗎？」女兒只回覆「好啊，沒什麼不好的」，毫無異狀。





蔡詩萍不敢明問，只好把臉書當樹洞，驚嘆「天啊，怎麼可以這麼快呢！」知道女兒的小祕密後，他整整書寫了2千字長文，分享自己認知裡的「愛情」，以自己和林書煒的戀愛過程為例，希望16歲愛女經歷每一段愛情冒險之後，可以有所收穫。





許多網友看了這篇文章，紛紛流下父母的眼淚，感動說「這就是老爸的內心戲」、「再回頭看看家裡的寶貝，我都想流淚了」、「好深情的告白」，老婆林書煒則緊張留言說：「這......我以後都不能說女兒的祕密了！嗚嗚，好怕女兒看到！」



