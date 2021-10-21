渣男形象遭節目開除 破萬粉絲連署「反對金宣虎退出」
韓星金宣虎因《海岸村恰恰恰》演藝事業攀上高峰，卻被前女友爆料誘逼墮胎，暖男形象瞬間墜入谷底。連長期出演的節目《兩天一夜》也決定將他開除，引來1萬多名粉絲連署「反對金宣虎退出」，可見人氣大不如前。
娛樂中心/綜合報導
2021-10-21 17:09:10｜2021-10-21 17:11:16
金宣虎身陷醜聞，直至昨（20）日才出面發生明坦承自己是爆料中的「K演員」，事後前女友表示後悔做出衝動的決定，看到金宣虎變這樣自己也不好受，直言兩人私下誤會已解開，爆料文章現已刪除。有了前女友幫忙洗白，卻還是止不住形象大傷，節目《兩天一夜》先開第一槍，宣布開除金宣虎，而他身上的代言、主演的電影也都岌岌可危。
即便暖男形象變渣男，仍有不少粉絲死忠追隨，在KBS官網請願留言板發起活動，以「反對金宣虎退出」為題發起連署，認為藝人會比一般人攀升到更高的位置，但他在成為藝人前也是普通人，希望製作單位能讓金宣虎繼續出演。
據悉，這項請願活動將維持1個月，截至目前累計超過1.6萬人響應，該網頁也引起不少網友討論，「只有1萬6喔，隨便一個青瓦台請願都超過」、「這些粉絲到底有多瘋狂」、「好人形象已經回不去了」。（編輯：薛羽彤）