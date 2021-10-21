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一名60歲女士，兩年前因跌倒導致大腿骨折接受手術治療，術中發現有個超過15公分的乳癌，而骨折也是因骨頭轉移造成的骨質脆弱導致，確診為第四期乳癌。黃尉翔主任指出，在傳統治療上，多以化療再配合手術切除，但患者得忍受化療痛苦，且療效不佳，加上手術範圍大恐切不乾淨，提高術後復發機率，因此採以細胞週期素激酶4/6抑制劑搭配芳香酶環抑制劑新療法，目前病患狀況穩定。
乳癌新療法療效佳 不用擔心化療副作用
黃尉翔主任說明，細胞週期素激酶4/6抑制劑搭配芳香酶環抑制劑在2年前健保就開放給付，不僅療效比化療好，且沒有副作用，病患只要每天按時服藥、定期回診，大部分都有助於穩定病情，此個案在接受治療後，腫瘤也成功縮小為6公分，再接受手術切除，傷口完全沒有併發症，骨頭轉移之後再檢查也幾乎看不到。
乳癌非絕症 定期篩檢才是關鍵
目前患者完全看不出是乳癌第四期的患者，且也沒有經歷任何化療治療，維持正常生活。黃尉翔主任強調，乳癌不是絕症，若能經由醫師詳細評估，提供精準的方式量身訂做的投藥，都能獲得不錯的療效，因此女性們除了自我檢查，若為高危險族群也應定期接受檢查，早期發現就能早期接受治療。
資料來源：健康醫療網 乳癌化療痛苦、復發率高？ 新療法精準投藥免除不適
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