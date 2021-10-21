籲投下不同意罷免票 林飛帆：與陳柏惟對土地有共同期盼
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本周六投票。民進黨副秘書長林飛帆今（21）日回憶，他與陳柏惟在2019年9月的一場晚會中，合唱《島嶼天光》，當時很多人不看好剛參選的陳；不過最終台中人做了勇敢的決定，讓陳柏惟勝選。現在，陳柏惟正面臨地方勢力與一個百年大黨企圖透過罷免捲土歸來，他呼籲台中市第二選區的鄉親，禮拜六一定要投下不同意票，守住陳柏惟。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-21 16:26:52
林飛帆今日透過臉書回憶，2019年9月時，距離總統立委選舉還有幾個月，他和剛宣布參選不久的陳柏惟，在一場由彰化年輕人發起的「抗中保台」晚會上相聚。那時候大家一起點亮了手機的燈光，一起唱著《島嶼天光》。
林飛帆說，對這個國家、這塊土地，大家有共同的熱愛和期盼，也由衷希望大選的結果，真的能夠守住台灣。記得當時很多人並不看好陳柏惟能夠勝選。不過，這一個沒有背景的年輕人，就這樣靠著敢批判、敢拚搏，從「沒人看好」到「一片叫好」，最終台中人做了勇敢的決定，讓陳柏惟勝選，扭轉了20年來最難以撼動的地方結構。
林飛帆表示，當然，地方勢力並不會因為一次敗選就潰散。現在，陳柏惟正面臨地方勢力與一個百年大黨企圖透過罷免捲土歸來。他呼籲，這週六就是投票日了，拜託大家一起守住他，回家投下不同意票。