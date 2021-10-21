特企／中悦建設布局新莊副都心　打造國際級城市

我是廣告 請繼續往下閱讀
中悦建設機構看好新莊副都心的發展，已經先後在區域內購置10塊以上的基地，規劃興建7棟商辦、3棟住宅建築產品，中悦建設機構悦萊建設設總經理翁茂槐表示：「中悦建設機構在開發區域時，是看中未來區域的國際化發展，以深耕長期經營的方式進行整體開發。」以中悦建設機構深耕的桃園上南崁地區為例，從1997到2013年陸續進行整體開發11件房地產建案，將區域打造成為一個高端住宅的首善區域。
中悦建設機構，看好新莊副都心國際城市發展
2000年中悦建設機構看好新莊副都心的發展，參考新北市政府對於這個區域國際化城市發展架構藍圖，開始陸續在區域內購入土地，有別於其他建商將優勢商業區土地興建住宅的作法，中悦建設機構堅持商業區土地必須興建頂級商業辦公大樓的原則，跟隨新北市政府對於新莊副都心打造成為國際商業城市的理念，進行長期耕耘的整體開發，翁茂槐指出：「雙北地區未來的商業中心會落在新莊副都心，這裡A級商業辦公大樓的價格僅僅是台北信義計畫區的1/3行情，擁有便捷交通，以及未來國際城市高度發展的價值，是直的企業考量設立辦公據點的優選位置。」
以興建豪宅DNA理念，打造「中悦IFC」豪辦
中悦建設機構是以興建豪宅的理念規劃商業辦公大樓，雙北市「A級商辦」都缺乏一樓迎賓車道，以新莊副都心「中悦IFC」為例，就規劃讓企業主可以在「A級商辦」一樓門廳駐車後進入氣派挑高的迎賓大廳的迎賓車道，而不是從地下室停車場出入。也啟用與101大樓相似的商辦門禁管理系統，以豪宅DNA設計概念在商辦公共設施部分加入了咖啡廳、瑜珈室、健身房、會議室等，並在公共空間放進了大師的藝術作品，提升整體辦公空間的人文知性感，打造幸福企業員工舒適工作環境。挑高4.2米的室內空間，更是企業辦公空間「高大尚」(高端、大器、時尚)的基本需求，且打造會呼吸的辦公空間，規劃單層獨立空調與陽台設計，能夠讓辦公空間產生空氣對流，跟進時代「防疫」需求，「中悦IFC」是新莊副都心第一座A級純商辦大樓，一樓已有壽司郎、路易莎咖啡、全家便利超商以及銀行進駐，方便就業職場員工。這樣豪辦等級的辦公大樓，目前每坪租金僅1350元起，是相當實在的價格。
新莊副都心「寰宇1號」新穎豪辦吸引大企業青睞
中悦建設機構除了以豪宅理念規劃設計「豪辦」之外，也會因應地段環境，設計不同類型的新穎帷幕式A級商業辦公大樓，同樣在新莊區新知段「寰宇1號」的A級商瓣，就是因應附近區域環境、交通動線，而規劃超越豪宅設計概念的新世代商業辦公大樓，該棟大樓也引起國內大型運輸業者的關注，正在考量是否整棟購買作為企業總部。翁茂槐表示：「中悦建設機構對於商業辦公大樓的規劃，會因為地段、交通、產品屬性的不同，而進行更好、更創新的設計規劃，對於積極跨進的A級豪辦市場，中悦建設機構有著不斷創新的理念。」
房價一定越來越貴，買新成屋是聰明划算的選擇
央行總裁楊金龍2021年9月30日接受立法委員質詢時已經證實「房價要回到一般人都買得起，目標太難！」房地產面臨「缺工、缺料」使得營建成本大幅上揚，也讓房價面臨持續上漲的壓力，業者說：「不是我們想漲價，而是現實環境的土地成本、營造成本都大幅增加，營建產業的『加工生產』當然必須把這些成本都算進去，才不會虧錢。」房地產業者表示，如果原料、營建成本雙漲不解決，未來的建築物價格只會越來越貴，建議買現階段已經新完工的建築，這些產品的成本比較便宜，所以銷售價格更有彈性。「中悦IFC」目前已完工，銷售成績達85％，是土地、營建成本尚未漲價前的建築產品，這個時候的價格當人會比未來商辦建築更便宜，值得企業主注意。
中悦IFC
官方網站：https://reurl.cc/n5rYVd
FB：https://reurl.cc/6D7q2Z