骨鬆死亡率「等同癌症」？ 咖啡喝太多會使骨質流失？ 醫師曝正確方法評估骨骼健康

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國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋醫師表示，骨質疏鬆症常被稱作「隱形殺手」，除非合併壓迫性骨折、髖關節骨折等情況，否則患者將不會有任何症狀產生，只能透過「雙能量X光吸收儀」檢測出來。若是檢測結果不盡理想，想透過藥物改善骨質密度，往往得耗費近1至2年的治療時間，療程不僅曠日費時，複雜性也相對較高。
此外，若患者在骨質疏鬆後導致骨折，很有可能會危及性命。劉哲瑋醫師表示，長者在髖關節骨折後，於一年內死亡的機率為15%，幾乎等同於罹患大腸癌末期死亡的機率。醫師認為，骨質疏鬆聽來並不嚴重，但長者在60歲之後，長期臥病臥床，且因身體退化導致行動能力受到限制，本身已罹患肺炎、尿路感染、慢性病等等疾病，若合併骨折、骨質疏鬆問題，死亡率將大幅增加。
女性比男性更容易骨質疏鬆！ 醫師建議用「這方法」快速評估症狀
至於年輕人是否有罹患骨質疏鬆的可能性？劉哲瑋醫師認為，相對於長者，年輕人罹患骨質疏鬆是「次發性」的問題，例如個人患有甲狀腺、副甲狀腺等內分泌失調症狀，可能會造成鈣質吸收不全，造成骨質疏鬆症；或者病患長期服用類固醇相關藥物，也會使罹患骨質疏鬆症機率增加。
劉哲瑋醫師建議患者，若要檢測自己是否罹患骨質疏鬆，可以透過「靠牆」的方式做評估。若在靠牆時肩膀和頭部無法碰到牆壁，或是離牆壁越來越遠，代表患者可能已經駝背，需要立即接受進一步的檢查；此外，透過地方政府舉辦的骨密度篩選檢測，用超音波檢測腳踝的骨質密度，也能看出個人是否有骨質疏鬆的情況。不過，醫師也提醒此檢測並不完全準確，建議是在例行健康檢查時，透過雙能量X光吸收儀判讀骨質狀況。
劉哲瑋醫師表示，因為荷爾蒙的不同，女性較男性容易有骨質疏鬆的情況，尤其是在婦女停經後的2-3年間，骨質容易流失；而更年期過後，骨頭密度更是以每年約1%的機率開始下降。劉哲瑋醫師建議，更年期女性可以尋求婦產科醫師做荷爾蒙方面的補充與治療，對於減少鈣質流失具有一定程度的益處。另外，對於骨質密度較低的停經婦女，應透過骨質疏鬆藥物開始介入治療，並在日常生活中針對鈣質、維生素Ｄ採取較為嚴謹的補充。
喝咖啡會導致骨質流失嗎？ 平時做哪些訓練有益於鈣質吸收？
除了與醫師密切合作，骨質疏鬆患者平時可透過練習阻力訓練、多曬太陽等方式，將攝取到的維生素Ｄ、鈣質做完整吸收並加以活化。劉哲瑋醫師表示，阻力訓練可分為上肢部分與下肢部分，上肢部分可練習在家中用寶特瓶裝滿水，每天舉重超過一定次數；下肢部分則可透過登階、爬山或走路健行做訓練，都將有益於鈣質與維生素Ｄ的吸收。
另外，飲食方面，民眾常會擔心若攝取過多咖啡，骨質也將隨之流失。劉哲瑋醫師認為，喝咖啡容易利尿，排出電解質、鈣質的頻率的確也會變高，但若平時補充鈣質得宜，其實不用過度擔憂，適當飲用並不會對骨質密度產生影響。
最後，劉哲瑋醫師提醒民眾，人體在30歲之後，骨質就會開始流失，因此得透過定期檢查，確保是否有骨質疏鬆的狀況。醫師建議，經後婦女和年屆70歲的男性，每年應前往醫院透過雙能量X光吸收儀定期檢查骨質密度；此外，若本身罹患慢性疾病、曾有骨折症狀、內分泌失調或其他身體狀況，對骨質疏鬆應更具有病識感，切勿疏忽大意。