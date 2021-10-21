追劇追到「視茫茫」？ 白內障年輕族群增 出現「小白濾鏡」快就醫

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近年來白內障有年輕化趨勢，30-50歲民眾罹患比例增加，研判可能與高度近視、長期用眼過度、戶外活動紫外線過量等原因有關。由於白內障往往是在不知不覺中發生，並漸漸惡化，患者大多沒有明顯的感覺，建議大家養成定期檢查的習慣，才能及早發現白內障。
視線不良恐釀視力危機 出現「小白濾鏡」症狀快就醫
事實上，白內障的症狀有如時下流行拍照軟體中的「濾鏡」特效，患者會有色彩失真、視線模糊、莫名光暈等視覺症狀。當發現自己或家人產生視線障礙、彩度降低、視覺模糊等問題時，務必立刻就醫。
不過，一般民眾對白內障症狀較為陌生，可透過「小白濾鏡」的互動程式，瞭解白內障發生時所看到的影像，及早注意白內障的發生警訊。
白內障是眼球內水晶體產生混濁，導致光線無法穿透，影像無法聚焦在視網膜而造成視力下降，治療方式多以透過手術更換人工水晶體為主。人工水晶體是仿照人體眼球水晶體的屈光特性，以合成塑脂（PMMA）、矽質（Silicone）、壓克力（Acrylic）等材質製成，功能及種類不一而足。患者在手術前應與眼科醫師討論，選擇最符合日常需求的人工水晶體，重拾生活品質，恢復健康視力。
此外，年輕族群也不可忽略視線不良帶來的影響及可能造成的傷害，應養成良好的用眼習慣、保護眼睛，定期接受眼科檢查，多多關注眼睛的健康狀況，以免忽略白內障等眼科疾病問題。