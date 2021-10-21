四流談《鬥志貿易公司》你的努力值多少錢？

步入層峰頂端的生活，是所有人的夢想，可是現實逼迫，總得有人留在底層，作家四流認為，有些人生活再努力工作，也未必能夠脫離底層社會。自己曾在台中火車站外頭看見許多街友，當時只是趕車時的匆匆一瞥，卻對他們衣衫襤褸的樣貌留下深刻印象。雖說是現實的無奈，迫使他們盤據街頭、據地為家，但那恣意橫躺的行為竟讓碌碌無為，每天為房租、生活費拚搏的我由衷欣羨，資本主義的社會裡，究竟誰才是自由，我一時間竟無法判 斷，而這就是《鬥志貿易公司》的靈感源頭。
財經中心/綜合報導
2021-10-21 18:00:00
「鬥志貿易公司」以虛構帶點譏諷，描繪社會殘酷，獻給庸碌無為的讀者們。故事設定在未來時代，此時科學家能從人體血液中分離出控管著專注力與執行力的 R 物質。因應科技，一個嶄新的行業新興而起，像是博奕公司一樣遊走在法律邊緣，許多公司打著醫療科技公司名號，開始用血液臨床試驗的法律漏洞，從貧戶、遊民身上抽取大量的 R 能量，藉此銷售給頂層社會的人們來增進工作能力。
故事的主角身為貿易公司的業務員，在訂單驟增的壓力下，他不得不去開發新的客源以獲得更多的 R 物質。在金錢的誘惑下，他必須無視社會道德，並躲過人權團體的騷擾，踏入社會底層，去勸說更多社會底層的人們將自己的鬥志化作商品，供金字塔頂端的人們使用。
說到創作歷程，作者回想日劇四重奏裡曾有一段這樣的台詞：「有野心的三流，即為四流。」，自己年近30， 出社會後換過超過20個工作，至今仍在各個公司間飄飄盪盪。嘴上說著要躺平擺爛，卻一邊努力扮演「四流」這個創作者的角色，追根究柢，自己跟所有人一樣，即便位處社會底層，還是有著野心，用創作掙扎著，奢望有機會藉此一舉翻身，擺脫三流貨色的地位。
原文授權轉載自「鏡文學」文/四流
《鬥志貿易公司》於鏡文學官網上刊登，閱讀這邊請>>>https://bit.ly/2W1SR9B
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