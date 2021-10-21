晚會遭對手質疑　3Q：沒有政治人物站台的音樂會

基進黨立委陳柏惟在罷免投票前一夜，將舉辦3千人大型晚會，遭對手質疑晚會龐大資金來自執政黨、恐造成防疫破口。陳柏惟今表示，音樂晚會並非服務處主辦，也沒政治人物站台。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-21 17:10:59
陳柏惟說，這是一場文化藝術的表演活動，今年適逢台灣文化協會成立一百年，對協會影響深遠的林獻堂先生，老家就在自己的選區霧峰，因此很早以前，朋友們就打算辦百年追求的系列活動，卻因疫情延期，拖到現在才舉行。他說，音樂會內容是講一個被壓迫的台灣人的故事，舞台與經費由藝文人士負責，他與團隊未經手。
陳柏惟幕僚則透露，日前依規定向台中市衛生局提出集會活動防疫計劃書，並拉高參與規格到3千人。今上午衛生局依據計劃內容，判斷晚會屬戶外藝文活動，不需要提出人數上限，且主管機關應該是文化局，只要做好基本防疫措施即可。即使如此，他們仍會依最初的防疫計劃執行，會場採單一入口、實聯制登記，所有參與民眾戴口罩。
根據活動宣傳資料，名為「台灣民主轉骨湯」的音樂晚會，明晚6點在台鐵新烏日站對面的日出停車場舉行，主辦單位包括好溫度台灣青年基金會、賴和文教基金會、全面罷免 Total Recall等，表演者有滅火器、林生祥、拍謝少年、農村武裝青年、楊烈等人，其他來賓有楊翠、吳音寧、吳志寧、李明憲等人。