日圓換匯價創23年新低　專家喊：不用急著買還會貶

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為什麼日圓會持續走貶，陳有忠分析主要有3個原因，首先，東京奧運慘賠，未來1、2年財政窟窿要慢慢去補，這次奧運投入那麼多錢只回收三分之一，入不敷出；第二、新冠肺炎疫情控制不好，內需疲弱，百貨公司出現倒閉潮，這次疫情是重創日本非常嚴重，復甦又緩慢。
第三，政局沒有新血，老派又保守，無法獲得期待。陳有忠說市場預期岸田文雄上來，日本政治還是回到安倍老路，不會有突破新局的作法，尤其日本對中國大陸貿易依純度越來越重，美中貿易戰又要選邊站，加上中國大陸也對日本採封鎖，從領導人到現在都還沒復談就可看出中日關係不好，最大經濟又被中國大陸掐住，岸車文雄又是強烈抗中派、親美派，而安倍這一派政治家都希望日圓貶，可進一步改善貿易赤字。
也因為這3個因素，讓日圓成為今年以來表現最差的主要貨幣，陳有忠說這是其來有自、是有原因，「即便未來一年都很難看到有良好的改善」。至於想先存赴日旅遊基金的人，陳有忠表示「現在也不用急著買日圓，現在連買都不要買」，因為有可能一直破新低，搞不好「0.24」也守不住，甚至有可能回到1997年的水準。
陳有忠指出，由於新台幣強、日圓弱，加上預期未來1年美元強，日圓也是屬於非美貨幣的一環，日本更希望趁美元強時，日圓貶更多，尤其安倍經濟學念，日圓貶多一點，可創造出口、貿易順差，日本想要的就是出口利益。
雖然美元走強，新台幣也會貶，但他說，新台幣相對有撐，不會像日圓貶那麼多，1997年時日圓兌美元曾貶到120以上，而日圓兌新台幣亦見到「0.23」字頭。至於現在還會見到這個價位嗎？陳有忠表示「未來不排除」，未來1年日圓兌美元甚至可能看到118。