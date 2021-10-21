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日圓換匯價創23年新低　專家喊：不用急著買還會貶

▲日圓兌美元持續貶值，新台幣則回升至「27字頭」，也讓日圓兌新台幣換匯價創近23年新低，不過，外匯專家表示不用急著買，日圓還會再貶。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲日圓兌美元持續貶值，新台幣則回升至「27字頭」，也讓日圓兌新台幣換匯價創近23年新低，不過，外匯專家表示不用急著買，日圓還會再貶。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-10-21 17:25:08

日圓兌美元持續貶值，新台幣兌美元則回升至「27字頭」，也使得日圓兌新台幣匯價創近23年新低，不僅已見到「0.24」字頭，台灣銀行日圓現鈔賣出牌告價一度來到0.2469元，也就是新台幣1元可換到4.05日圓現鈔，若與1月5日當時換匯0.2793元相較，可以多換23492日圓現鈔、折合新台幣約5800元，也讓哈日族樂壞了。不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為日圓還會再貶，甚至可能回到1997年亞洲金融風暴時的水準，因此想存赴日旅遊基金的人，現在不用急著買。

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其實，若從資產投資配置角度來看，陳有忠不建議布局日圓，因為日圓無「利」可圖，未來也不會升息，現在還是負利率，不像美元定存還可賺利息又可賺利差，日圓利率比新台幣低，投資日圓賺不到利息，還要賠匯差，台灣基本面比日本好，日圓可說是今（2021）年主要貨幣裡面摔得最悽慘的貨幣。

為什麼日圓會持續走貶，陳有忠分析主要有3個原因，首先，東京奧運慘賠，未來1、2年財政窟窿要慢慢去補，這次奧運投入那麼多錢只回收三分之一，入不敷出；第二、新冠肺炎疫情控制不好，內需疲弱，百貨公司出現倒閉潮，這次疫情是重創日本非常嚴重，復甦又緩慢。

第三，政局沒有新血，老派又保守，無法獲得期待。陳有忠說市場預期岸田文雄上來，日本政治還是回到安倍老路，不會有突破新局的作法，尤其日本對中國大陸貿易依純度越來越重，美中貿易戰又要選邊站，加上中國大陸也對日本採封鎖，從領導人到現在都還沒復談就可看出中日關係不好，最大經濟又被中國大陸掐住，岸車文雄又是強烈抗中派、親美派，而安倍這一派政治家都希望日圓貶，可進一步改善貿易赤字。

也因為這3個因素，讓日圓成為今年以來表現最差的主要貨幣，陳有忠說這是其來有自、是有原因，「即便未來一年都很難看到有良好的改善」。至於想先存赴日旅遊基金的人，陳有忠表示「現在也不用急著買日圓，現在連買都不要買」，因為有可能一直破新低，搞不好「0.24」也守不住，甚至有可能回到1997年的水準。

陳有忠指出，由於新台幣強、日圓弱，加上預期未來1年美元強，日圓也是屬於非美貨幣的一環，日本更希望趁美元強時，日圓貶更多，尤其安倍經濟學念，日圓貶多一點，可創造出口、貿易順差，日本想要的就是出口利益。

雖然美元走強，新台幣也會貶，但他說，新台幣相對有撐，不會像日圓貶那麼多，1997年時日圓兌美元曾貶到120以上，而日圓兌新台幣亦見到「0.23」字頭。至於現在還會見到這個價位嗎？陳有忠表示「未來不排除」，未來1年日圓兌美元甚至可能看到118。

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