餅乾變軟怎麼辦？內行曝「1招」秒解決：跟全新的一樣脆
餅乾的味道既美味，口感又酥脆，是大人小孩都十分喜愛的零食，近日就有一名網友表示，她買的餅乾即使有獨立小包裝，仍然打開一個禮拜就受潮了，令她感到相當困擾，因此向網友們求救，貼文一出立即出現專業網友提供解決辦法：「用烤箱回烤，馬上就跟全新的一樣脆！」
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 18:10:19
該名網友今（21）日在臉書「爆系知識家」中貼文，她表示打開餅乾後，內部雖有獨立小包裝，一個禮拜後卻有點受潮，讓餅乾口感變軟，因此無奈求助：「請問有辦法讓它酥脆回去嗎？還有好大包，但有點軟軟的真的不是很討喜。」
貼文一出，不少網友紛紛獻上對策，「用氣炸鍋或烤箱烘一下」、「潤掉的噴點水回烤箱烤酥就好」、「也可直接放在電鍋裡面（烤箱的概念），想要更酥脆可重複兩三次，等待餅乾涼了以後，會非常的酥脆」、「烤箱或氣炸鍋先預熱一下再把餅乾放進去烤一下下很快就好了」、「基本上要酥脆家裡有烤箱就用烤箱，不然就是微波爐用一下，再不然瓦斯爐用平底鍋乾烤」、「用烤箱回烤，馬上就跟全新的一樣脆」。
事實上，過去就曾有網友困擾發文，指出自己做的手工餅乾容易受潮、軟掉，對此有許多內行人點出預防方式，「餅乾接觸夾心的地方稍微塗點奶油，可以多撐一點時間」、「烤到全乾，放完全密封袋或保鮮盒」、「軟掉應該是吸到水氣吧，我都把餅乾放保鮮盒冰再冷藏」、「放防潮箱，非常有效」、「放好一點的保鮮盒，或是一片片密封包起來，常做真的可以考慮入手封口機」。 （編輯：賴禹妡）