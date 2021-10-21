民眾黨批簡舒培質詢反民主 民進黨：讓柯不開心就要霸凌
民進黨台北市議員簡舒培昨質詢時，請台北市長柯文哲複述總統蔡英文於今年國慶演說提出的「四個堅持」，最後柯不滿怒回「就因為是廢話，我不想唸！」等；柯所領導的民眾黨今（21）日更召開記者會抨擊簡舒培的質詢「反民主」，還要兼任民進黨主席的總統蔡英文管管黨員。民進黨發言人謝佩芬今（21）日晚間受訪表示，市府應該尊重議員質詢權，質詢內容也可受公評，難道讓柯文哲不開心，民眾黨就要群起霸凌？
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-21 17:52:31
對於遭到民眾黨攻擊，簡舒培透過臉書表示，柯文哲批評「四個堅持」是廢話，與他平常在講的話沒有甚麼不一樣，這再再都說明柯文哲認同蔡英文的說法。簡說，昨天她以議員身分在議會對市長提出質詢，因為認為柯文哲每年花費大筆市政預算在辦雙城論壇，但與中國關係態度又曖昧不明，這也被外界批評是檳榔的主要原因，既然柯文哲認為四個堅持他也會講的話，就給他一個機會一字不漏地說出「四個堅持」。
簡舒培強調，從頭到尾都沒有強迫柯文哲一定要說，只有不斷問他敢不敢說，如果敢，就快說；如果不敢、不願，柯文哲如果明確說了他的意見，當然也無法勉強他一定要這樣說。簡說，很可惜，柯文哲一直顧左右而言它，拖延時間、轉移焦點。柯對這個議題始終不願正面回應，不只一再迴避後來還動怒。
簡舒培說，柯文哲批評「四個堅持」是廢話，但自己都不敢說了，怎麼好意思批評別人？如果是自己肯定覺得非常抱歉，但如果柯不想道歉也沒關係，他人也無法強迫。不過柯惱羞成怒，發動整個民眾黨與市府發言系統來進行政治攻擊，搭配直通柯文哲的網軍威脅、扭曲議員的質詢權，這才是寡頭政黨、違反民主的常態。
民進黨發言人謝佩芬晚間受訪則表示，市府應該尊重議員質詢權，議員代表民意提出監督內容也可受公評。但民眾黨傾全黨之力，上從秘書長下到側翼去圍攻一個議員，是不是只要柯市長在議會不開心，民眾黨就要群起霸凌他黨議員？