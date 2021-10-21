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民眾黨批簡舒培質詢反民主　民進黨：讓柯不開心就要霸凌

▲民進黨台北市議員簡舒培與台北市長柯文哲對於各項議題有諸多交鋒。（資料照／記者丁上程攝）
▲民進黨台北市議員簡舒培與台北市長柯文哲對於各項議題有諸多交鋒。（資料照／記者丁上程攝）

記者黃宣尹／台北報導

2021-10-21 17:52:31

民進黨台北市議員簡舒培昨質詢時，請台北市長柯文哲複述總統蔡英文於今年國慶演說提出的「四個堅持」，最後柯不滿怒回「就因為是廢話，我不想唸！」等；柯所領導的民眾黨今（21）日更召開記者會抨擊簡舒培的質詢「反民主」，還要兼任民進黨主席的總統蔡英文管管黨員。民進黨發言人謝佩芬今（21）日晚間受訪表示，市府應該尊重議員質詢權，質詢內容也可受公評，難道讓柯文哲不開心，民眾黨就要群起霸凌？

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對於遭到民眾黨攻擊，簡舒培透過臉書表示，柯文哲批評「四個堅持」是廢話，與他平常在講的話沒有甚麼不一樣，這再再都說明柯文哲認同蔡英文的說法。簡說，昨天她以議員身分在議會對市長提出質詢，因為認為柯文哲每年花費大筆市政預算在辦雙城論壇，但與中國關係態度又曖昧不明，這也被外界批評是檳榔的主要原因，既然柯文哲認為四個堅持他也會講的話，就給他一個機會一字不漏地說出「四個堅持」。

簡舒培強調，從頭到尾都沒有強迫柯文哲一定要說，只有不斷問他敢不敢說，如果敢，就快說；如果不敢、不願，柯文哲如果明確說了他的意見，當然也無法勉強他一定要這樣說。簡說，很可惜，柯文哲一直顧左右而言它，拖延時間、轉移焦點。柯對這個議題始終不願正面回應，不只一再迴避後來還動怒。

簡舒培說，柯文哲批評「四個堅持」是廢話，但自己都不敢說了，怎麼好意思批評別人？如果是自己肯定覺得非常抱歉，但如果柯不想道歉也沒關係，他人也無法強迫。不過柯惱羞成怒，發動整個民眾黨與市府發言系統來進行政治攻擊，搭配直通柯文哲的網軍威脅、扭曲議員的質詢權，這才是寡頭政黨、違反民主的常態。

民進黨發言人謝佩芬晚間受訪則表示，市府應該尊重議員質詢權，議員代表民意提出監督內容也可受公評。但民眾黨傾全黨之力，上從秘書長下到側翼去圍攻一個議員，是不是只要柯市長在議會不開心，民眾黨就要群起霸凌他黨議員？

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