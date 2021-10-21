罷免打烏賊戰 陳柏惟呼應蔡易餘：資安不足造成社會混亂
基進黨台中市立委陳柏惟的罷免投票進入倒數2天，民進黨立委蔡易餘發現，PTT有特定帳號攻擊陳柏惟、散播不實消息，IP來源是高雄中山大學翠亨宿舍。陳柏惟今被問到「親哥助理事件」是否自導自演時，感嘆這場罷免過程，突顯資訊安全網功能不足，造成混亂與社會撕裂。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-21 17:58:24｜2021-10-21 18:00:14
蔡易餘說，他在PTT發現有一組特定IP，分別用A、B、C、D以及F開頭的帳號攻擊陳柏惟、散播不實消息。這幾組IP來源是中山大學翠亨宿舍，「這會是刪Q公民團體有辦法可處理的嗎？還是這些操作背後有政黨成為幕後指揮？」他已向警方舉報，刑事局表示，會調查帳號盜用路徑。
刪Ｑ行動進入倒數，陳柏惟今在台中龍井區行腳，上百支持者陪著他走。媒體問及雙方陣營各自指控對手在網路反串，他感嘆：「資訊安全倫理在正確性、精準性、財產性、可用性四個部分之外，缺了一個『我是誰』來背書意見。這些背後沒名字的訊息流通出來，可能產生認知錯誤、造成社會衝突，或是各種政治指控，徒增大家的煩惱。」
罷免戰打成網路烏賊戰，對手質疑昨天「陳柏惟聘親哥擔任立委特助」的PTT爆卦，是他自導自演，對此陳柏惟回應：「這說法離事實太遙遠，無法用我僅有的智慧來理解。」他說：「網路炒作假消息，是這兩天才發生的，但我有一個堂哥在地方服務，不是一天兩天的事情，先前也有媒體問過，媽媽和堂哥會不會陪我走百時苦行？足證地方都知道他。目前蔡易餘委員已向警方舉報，希望事情能夠早日真相大白。」