會胖全因「這習慣」！營養師：傷胃還發胖　7招輕鬆戒掉

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避開「狼吞虎嚥」建議可以從幾個地方開始做起：
1． 從時間較充裕的晚餐開始訓練”慢慢吃”這件事，細細咀嚼，每口15-20次左右是很重要的。
2．用餐前了解自己要吃什麼，將食物分類、分盤吃，可以放慢速度。
3．餐前喝一杯水加一碗蔬菜，避免自己在過餓的情況下進食。
4． 也可以選擇纖維高的食物，因為不好馬上吞嚥，需要咀嚼，例如:蔬菜梗、堅果、薏仁等
5．不使用湯匙吃飯，也不建議點混合式的餐點，例如：炒飯、燴飯等，很容易增加吃飯的速度，相對這些食物也比較油膩。
6．有時候食慾太好也會吃太快，飽足感可以從心理與生理來控制，所以可以使用較小較暗色的餐盤，因為小餐盤易裝滿看起來豐盛，暗色餐盤例如灰色、暗綠色等，可以降低瞬間的食慾，都有助於減重。
7．每餐「定量」，不要一餐大餐一餐小餐，因為小餐後面，接著就是餓到受不了，大吃特吃的開始，很容易進入吃太快吃太多的發胖循環。
劉怡里也提醒大家，其實吃太快這件事，不光是會造成肥胖問題，也容易讓我們身體短時間內，分泌大量胰島素，造成血糖不穩定，當然吃太快，食物無法在口腔就先做第一關的消化，加重腸胃負擔，誘發胃部疾病產生，而短時間用餐太多太快，也容易造成胃食道逆流，因此，讓我們放慢吃飯速度，好好享受美食也達到享瘦的效果。（編輯：鍾怡婷）