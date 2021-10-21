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會胖全因「這習慣」！營養師：傷胃還發胖　7招輕鬆戒掉

▲營養師表示狼吞虎嚥不只易胖，還會讓胃好發疾病。（圖／取自Pixabay）
▲營養師表示狼吞虎嚥不只易胖，還會讓胃好發疾病。（圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-21 18:15:37

現代人生活步調快，連吃飯時間也越來越短，但「吃飯吃得快，瘦得了才怪！」，根據營養師劉怡里分享，在減肥門診諮詢經驗中，有90%的肥胖者，都有吃飯「速度過快」的問題，因此她也熱心分享，如何7招輕鬆戒掉「狼吞虎嚥」的壞習慣。

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▲營養師分享7方法，改善狼吞虎嚥的壞習慣（圖／取自Shutterstock）
▲營養師分享7方法，改善狼吞虎嚥的壞習慣。（圖／取自Shutterstock）
劉怡里在粉專指出，當我們在吃東西的時候，大腦的飽食中樞收到「你在吃東西」的訊息後，會分泌瘦體素來抑制食慾，避免吃過量，但是瘦體素是需要進食約20分鐘後才會分泌，所以吃的越快，來不及分泌，就會產生雖然胃很撐，但是食慾沒有下降的問題，自然容易吃過量，而熱量當然就會過量攝取。

避開「狼吞虎嚥」建議可以從幾個地方開始做起

1． 從時間較充裕的晚餐開始訓練”慢慢吃”這件事，細細咀嚼，每口15-20次左右是很重要的。

2．用餐前了解自己要吃什麼，將食物分類、分盤吃，可以放慢速度。

3．餐前喝一杯水加一碗蔬菜，避免自己在過餓的情況下進食。

4． 也可以選擇纖維高的食物，因為不好馬上吞嚥，需要咀嚼，例如:蔬菜梗、堅果、薏仁等

5．不使用湯匙吃飯，也不建議點混合式的餐點，例如：炒飯、燴飯等，很容易增加吃飯的速度，相對這些食物也比較油膩。

6．有時候食慾太好也會吃太快，飽足感可以從心理與生理來控制，所以可以使用較小較暗色的餐盤，因為小餐盤易裝滿看起來豐盛，暗色餐盤例如灰色、暗綠色等，可以降低瞬間的食慾，都有助於減重。

7．每餐「定量」，不要一餐大餐一餐小餐，因為小餐後面，接著就是餓到受不了，大吃特吃的開始，很容易進入吃太快吃太多的發胖循環。

劉怡里也提醒大家，其實吃太快這件事，不光是會造成肥胖問題，也容易讓我們身體短時間內，分泌大量胰島素，造成血糖不穩定，當然吃太快，食物無法在口腔就先做第一關的消化，加重腸胃負擔，誘發胃部疾病產生，而短時間用餐太多太快，也容易造成胃食道逆流，因此，讓我們放慢吃飯速度，好好享受美食也達到享瘦的效果。（編輯：鍾怡婷）

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