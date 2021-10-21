陳同佳律師聯繫我方未果？陸委會：港媒混淆視聽

港媒日前報導，港女命案兇嫌陳同佳的台灣委任律師曾7度聯繫政府指定窗口，商討投案事宜未果。陸委會副主委兼發言人邱垂正今（21）日表示，這是特定港媒劃錯重點、混淆視聽。邱垂正強調，內政部警政署刑事警察局早已向陳同佳委任律師清楚說明，本案除陳嫌的意願表達外，尚涉及具體安排與證據交付的官方協商，「這涉及台港雙方管轄權與相關公權力行使，須由台港雙方進行溝通，請陳同佳要等待協商結果。」
記者余祥／台北報導
2021-10-21 18:23:39｜2021-10-21 18:25:17
陸委會下午舉行例行記者會，邱垂正說，有人指陳嫌家庭環境能委任台灣知名律師事務所，背後原因並不單純。「這是不是有政治操作，或推限責任企圖，社會自有公評。」
他強調，陳同佳是殺人嫌犯，犯案後潛逃回港，為還原犯罪經過，除犯嫌自白外，還需要完整證據，才能做為斷罪依據。法務部也多次說明台港司法互助必要性。
邱垂正呼籲港府如被害人母親懇求的勇敢踏出步伐，盡快與台灣商討解決之道，進行本案相關司法互助，使犯嫌得到應有法律制裁。
香港男子陳同佳2018年2月在台灣旅遊期間殺害女友潘曉穎並潛逃回港，後因洗黑錢罪在港被判刑29個月，於2019年10月23日刑滿出獄。目前動向不明。