城中城有沒有管委會？　高市工務局這樣說

國民黨高雄市議員陳若翠今（21）日出示一張城中城2至4月的財務支出明細表，上面有城中城大樓管理員會用印，陳若翠質疑是內政部與高雄市政府口徑一致，以「無管委會」為由試圖推諉卸責，但高雄市工務局表示要成立管理會需依法召開區權人會議，但城中城大樓因產權問題，所稱的管委會係自救會自行成立，目前並無依法所成立之合法管委會。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-21 18:53:20｜2021-10-21 18:55:38
陳若翠說，高市府一開始先稱城中城未成立「管理委員會」，後來又改口說是住戶會自行成立的「自救會」組織，未正式立案，但住戶表示每個月都有繳交500元管理費，也收到管委會開的單據，過去大樓有主委，也有請管理員，現在也還是有總幹事，怎麼可能沒有管委會？不然大樓的公共水電、電梯維護是誰做的？如果是有人冒用管委會之名向住戶收取管理費，也請市府查個水落石出，人命非同小可，不能以一句「無管委會」就蒙混過去。
對此，工務局表示，依據「公寓大廈管理條例」規定，要成立公寓大廈管理委員會需依法召開區權人會議，城中城大樓因產權問題，至今仍無法召開區分所有權人會議，是故目前所稱管委會，經查係該自救會自行成立，並非依「公寓大廈管理條例」規定所成立的管理委員會；同時，依區權會所成立之管理委員會，也需要依法向區公所完成報備程序方能完成管理委員會成立，該自救會亦無此程序。
工務局強調，城中城由於產權複雜，所以目前並無依法所成立之合法管委會，故由原住戶自行管理，收取清潔費，做簡易維護，成果不彰，109年底里長出面協調，聘用一名管理員，每日清除樓梯間雜物，進行週邊環境維護，代收信件，代收水電費等。