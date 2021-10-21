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全遭「毀滅式爆料」！跌落神壇後他最難翻身

▲羅志祥（左起）、吳亦凡、金宣虎3人都遭毀滅式爆料，其中「他」的下場最慘。（圖／翻攝金宣虎IG、羅志祥IG、吳亦凡微博）
▲羅志祥（左起）、吳亦凡、金宣虎3人都遭毀滅式爆料，其中「他」的下場最慘。（圖／翻攝金宣虎IG、羅志祥IG、吳亦凡微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-10-21 19:21:14

近來演出《海岸村恰恰恰》的男星金宣虎遭前女友「毀滅式爆料」，被爆逼前女友墮胎、表裡不一等醜聞。細數遭到「毀滅式爆料」的男星，不光只有金宣虎，回顧最早被毀滅式分手的其實是羅志祥，再來是今年7月吳亦凡被網紅抖出「酒桌選妃」、誘姦未成年少女等。其中，當中最難翻身的當數吳亦凡，目前人正被羈押，如果回加拿大，還有可能要面臨化學去勢的刑罰。

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回顧這幾年遭到「毀滅式爆料」，最讓人印象深刻莫屬羅志祥了，去年周揚青在微博發文狠揭對方偷吃、劈腿，與兄弟大玩「多人運動」等行徑，1000多字的「毀滅式分手信」，打得羅志祥幾乎翻不了身，羅志祥遭網友揶揄「時間管理大師」，也因此沉寂好一段時間，直到今年2月才復出，並開始經營Youtube，但人氣依舊低迷，似乎還有一段很長的路要走。

▲周揚青（右）與羅志祥分手滿一週年，往日的親密情誼已不復存在。（圖／翻攝羅志祥臉書）
▲周揚青（右）當年「毀滅式分手」羅志祥，在微博寫下千字文，細數羅志祥混亂私生活。（圖／翻攝羅志祥臉書）
再來則是今年7月被大陸網美都美竹爆料誘姦未成年少女的吳亦凡，女方同樣也是在微博寫下吳亦凡「罪行」，包含批評前EXO隊友、看不起選秀冠軍，就連性生活都大膽揭露，都美竹指稱吳亦凡「酒桌選妃」，有許多女性因為吳亦凡感染性病，甚至有人因此導致抑鬱症、自殘。也因為此爆料，讓大陸當局開始肅清「劣跡藝人」，至於吳亦凡則是被羈押，此外，先前傳出如果他回加拿大，很有可能要面臨化學去勢刑罰，可以說是渣男的最慘下場。

▲吳亦凡捲入桃色風波中。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲吳亦凡被爆誘姦未成年少女。（圖／翻攝吳亦凡微博）
最近的毀滅式爆料，即是南韓演員金宣虎，前女友爆料被始亂終棄，被搞大肚子後，男方以「演藝事業全毀」、「即使孩子出生也不會愛他」等奇葩理由不願意負責，並叫女方墮胎，女方進行墮胎手術時，他也不理不睬，僅匯款200萬韓幣（約台幣4.8萬元）。前女友更指出，金宣虎私下時常抱怨《海岸村恰恰恰》的劇本幼稚又無聊，他卻因為該劇而人氣爆紅，卻在大家面前表現出感激的樣子，讓女方直呼噁心。如今此事依舊鬧得沸沸揚揚，金宣虎雖然道歉，但依然無法止血。

▲金宣虎好不容易爬到男一，前女友的爆料恐怕毀掉他的演藝事業。（圖 / 金宣虎IG）
▲金宣虎被前女友爆料始亂終棄。（圖 / 金宣虎IG）
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