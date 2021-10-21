全遭「毀滅式爆料」！跌落神壇後他最難翻身

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再來則是今年7月被大陸網美都美竹爆料誘姦未成年少女的吳亦凡，女方同樣也是在微博寫下吳亦凡「罪行」，包含批評前EXO隊友、看不起選秀冠軍，就連性生活都大膽揭露，都美竹指稱吳亦凡「酒桌選妃」，有許多女性因為吳亦凡感染性病，甚至有人因此導致抑鬱症、自殘。也因為此爆料，讓大陸當局開始肅清「劣跡藝人」，至於吳亦凡則是被羈押，此外，先前傳出如果他回加拿大，很有可能要面臨化學去勢刑罰，可以說是渣男的最慘下場。
最近的毀滅式爆料，即是南韓演員金宣虎，前女友爆料被始亂終棄，被搞大肚子後，男方以「演藝事業全毀」、「即使孩子出生也不會愛他」等奇葩理由不願意負責，並叫女方墮胎，女方進行墮胎手術時，他也不理不睬，僅匯款200萬韓幣（約台幣4.8萬元）。前女友更指出，金宣虎私下時常抱怨《海岸村恰恰恰》的劇本幼稚又無聊，他卻因為該劇而人氣爆紅，卻在大家面前表現出感激的樣子，讓女方直呼噁心。如今此事依舊鬧得沸沸揚揚，金宣虎雖然道歉，但依然無法止血。
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