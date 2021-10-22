影／設管委會、加速都更？ 城中城檢討挨批搞錯重點！

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悲劇遠因，就是大樓閒置多年無人管理，長期擺爛。鹽埕區曾是高雄市最繁華的地帶。在城中城一樓開古董店的老高雄人洪憲鍇，在當地住了四十幾年。他回憶，鹽埕區就像台北市的西門町，因鄰近愛河，早期港區常有水手銷售走私的舶來品，現在附近還有「賊仔市老街」，見證當時的榮景。
城中城大樓位於府北路，與高雄市立歷史博物館相隔僅約兩百公尺。博物館的前身是日治時代的高雄市役所，後來也一度是市府所在地，「府北路」正足以證明這條路的地位。
城中城就是當年在鹽埕區率先蓋的住商混合大樓，1981年完工，一樓與四樓是商場，二、三樓是證券公司，五、六樓是電影院，七到十一樓隔成套房，十二樓是餐廳。
繞著燒毀的城中城大樓走一圈，還能見到當年的「全統百貨」、「國宮戲院 」招牌。投資客看上這裡的前景，紛紛進駐。洪憲鍇說，當時一樓店面，一坪土地高達30萬元。
不過鹽埕區腹地太小發展不易，1992年市府搬到苓雅區後，鹽埕區人潮不再，城中城六樓以下的商店一一關閉，七樓以上不少屋主心寒看破，或租或售求解脫，還有人乾脆直接遠走他鄉，放任資產不管。城中城逐漸沒落，正如其名，在光鮮亮麗的市區中自成一格，惡化腐爛。
大火後隔天，罹難者家屬到場招魂。周邊大樓鄰居聚集，大家議論紛紛，不約而同把問題指向一些居無定所的外來者，因為大樓下半部長期閒置，到了晚上常有人喝酒鬧事，連七樓以上住戶，入夜後都不敢下樓。有鄰居透露，城中城早就燒了好幾次，只是火勢都不大，才沒人關心。
洪憲鍇重回現場，看到自己古董店面燒得面目全非，粗估損失上億元，忍不住痛罵，「這裏就是都市的毒瘤，遊民趕不走，住戶生活沒保障，長期沒人管！」
除了治安外，城中城消防安全也不及格，包括消防設施不足、未加裝火災警報器、未使用防火建材、安全梯堆滿雜物，連防火門都早被拆走變賣。附近一名劉姓住戶說，城中城早就不該住人，很多弱勢卻只求有空間棲身，貪圖每月只要兩、三千元租金，即使環境惡劣，還是選擇在此落腳。
更有一名住戶爆料，內部有人私自接水接電，明管沿著圍牆外露，又因擔心漏水、遊民鬧事，自行封死逃生出口，結果大火沿著明管迅速延燒，才會一次死這麼多人。
大火燒出了管理問題，但誰來管理？本身就是難題。城中城是商城，卻有一半以上空間是套房。市府工務局解釋，城中城一開始就被當住宅使用，2011年訂定《高雄市建築物免變更使用執照辦法》，因樓地板面積未達500平方公尺，可適用申請免辦理變更。
因為沒有變更，所以城中城究竟屬哪一類別的建築物，定位不明。
根據內政部營建署《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》，六樓以上的住宿類大樓，至少每四年要申報一次公共安全檢查。工務局卻推說，城中城屬商業類大樓，但不是大商場，營業面積未達300平方公尺，不用提出公安申報，因此不在工務局列管名冊內。
另根據《消防法》規定，城中城要設置消防安全設備並定期檢修，但過去三年，消防局曾六度前往檢查，都不得其門而入，最後只能在門口留下紙條，請管理權人儘速與檢查小組聯絡。諷刺的是，兩天後，城中城大樓就遭逢祝融。
明明大樓都未依規定申報公安檢查，市府卻同意「免辦理變更」，直接就地合法，才想到管理的問題。
洪憲鍇說，這整棟大樓從完工到現在都不曾安檢，市府會不知道？這次因遊民鬧事燒出人命，但他多次向警方通報，警方只設巡邏箱了事，根本無法解決問題。一名王姓房東也罵，這裏住戶來來去去，遺留雜物堆放在樓梯間阻礙逃生，卻無人協助清理，越積越多。
現行《公寓大廈管理條例》規定，公寓大廈應成立管理委員會。不過該法是1995年才公布施行，對於1981年就存在的城中城大樓，並無強制力。災後內政部宣示推動修法，強制大樓成立管委會。內政部長徐國勇說，管委會不是萬靈丹，至少是消防、公安方面強制力的第一步。
崔媽媽基金會法律服務組長曹筱筠說，政府修法只是卸責，管理委員會若管理不當，會涉刑責，吃力不討好，一般大樓可能都很難召集區分所有權人，選出管理委員，遑論老舊公寓大廈要強制成立管委會，根本就強人所難，「若找不到人，難道要政府指派嗎？」
她也提到，《消防法》雖規定要設消防設備，但怎樣的消防設備才足夠？城中城連基本的警報器都沒有，若要再補足灑水器、防火建材等，居住成本勢必提高，弱勢族群住不起，只會再去找其他便宜的場所，「黑市永遠存在，政府不要掩耳盜鈴。」
城中城大火的背後，是弱勢族群的居住議題，並非只是老舊危樓的問題。曹筱筠說，檢討城中城，還要搭配社會住宅與居住正義政策，讓所有人都住得到安全的房子，不要再讓憾事重演。